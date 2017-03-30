Как взыскать штраф с иностранца?

За последние пару лет, мы, как читатели, со страниц газет, журналов, на Интернет-ресурсах часто встречаем статьи, касающиеся повышения инвестиционной и туристической привлекательности нашего государства. Более того, в нынешнем 2017 году это очень актуально, так как мы ждём проведения международной выставки ЭКСПО и ожидаемый в связи с этим мероприятием приезд большого числа иностранных туристов. Поэтому, судам и уполномоченным органам необходимо очень ответственно подходить к рассмотрению дел, участником (стороной) по которому является иностранный гражданин.

В настоящее же время, существует проблема, касающаяся взыскания штрафа, наложенного по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении иностранца.

Согласно ст. 12 Конституции Республики Казахстан, иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами, это же норма указана и в Законе «О миграции населения».

Так, административное законодательство нашего государства за нарушения, посягающие на установленный порядок режима Государственной границы и порядок пребывания на территории Республики Казахстан, предусматривает различные виды взысканий, в том числе и штраф, размер которого варьируется от пяти до одной тысячи МРП.

На практике же, исполнить судебный акт в части взыскания в доход государства штрафа с иностранца, очень трудно, так как зачастую, у лица отсутствуют средства на его гашение, а в предусмотренные законом сроки для добровольного исполнения (ст. 893 КоАП), иностранец благополучно покидает территорию нашей страны и штраф остаётся не взысканным. Более того, миграционное законодательство предусматривает запрет иммигранту на въезд в Республику Казахстан, если им не исполнено взыскание за совершение уголовного или административного правонарушения, наложенное на него в период предыдущего пребывания в Республике Казахстан. Вот и получается замкнутый круг. Имеющиеся же международные пакты, ратифицированные нашей страной - Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», принятая 22.01.1993 года в г. Минске и Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года г. Кишинёв, в части, касающейся исполнения судебных актов по делам об административных правонарушениях на территории государств-участников неприменимы, поэтому и возникает закономерный вопрос: «Как взыскать штраф с иностранца?»

Таким образом, чтобы повысить уровень международного имиджа Республики Казахстан как демократического и правового государства, улучшить не только качество рассмотрения дел с участием иностранных граждан, но и увеличить количество исполненных судебных актов по такой категории, нам необходим ряд конструктивных изменений в административном и исполнительном законодательстве в части наложения и исполнения штрафа иностранцами и лицами без гражданства.