Жительница Сингапура сняла превращение своей домработницы в зомби

Впрочем, многие из тех, кто посмотрел ролик, считают, что девушка притворяется.





"Она ведет себя так странно, чтобы иметь легальные основания уволиться с работы", — отметил один из комментаторов.





"Скорее всего, она устала быть домохозяйкой и хочет вернуться на родину. Лучше отпусти ее, пока она не начала плевать тебе в чай и еду", — написал другой.





Удалось ли автору видео вывести свою домработницу на чистую воду, неизвестно.