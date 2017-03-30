Жительница Сингапура сняла превращение своей домработницы в зомби
30 марта 2017, 13:54
Мужчина опубликовал видео, на котором запечатлено, как его возлюбленная ходит по квартире с вытаращенными глазами, совершая странные движения руками/
Гражданка Сингапура Нурул Бейкер утверждает, что ее домработница охвачена злыми духами, в результате чего девушка начала вести себя, как зомби. Сингапурка опубликовал видео, на котором запечатлено, как домработница ходит по квартире с вытаращенными глазами, совершая странные движения руками, сообщает Daily Mail, передает Вести.ru.
"Зло взяло власть над моей домработницей, когда та вышла из душа. Какое счастье, что мамы и детей в этот момент не было дома", — написала Бейкер, опубликовав видео, снятое установленными в квартире скрытыми камерами.
Впрочем, многие из тех, кто посмотрел ролик, считают, что девушка притворяется.
"Она ведет себя так странно, чтобы иметь легальные основания уволиться с работы", — отметил один из комментаторов.
"Скорее всего, она устала быть домохозяйкой и хочет вернуться на родину. Лучше отпусти ее, пока она не начала плевать тебе в чай и еду", — написал другой.
Удалось ли автору видео вывести свою домработницу на чистую воду, неизвестно.
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