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Жительница Сингапура сняла превращение своей домработницы в зомби

30 марта 2017, 13:54

Мужчина опубликовал видео, на котором запечатлено, как его возлюбленная ходит по квартире с вытаращенными глазами, совершая странные движения руками/

Гражданка Сингапура Нурул Бейкер утверждает, что ее домработница охвачена злыми духами, в результате чего девушка начала вести себя, как зомби. Сингапурка опубликовал видео, на котором запечатлено, как домработница ходит по квартире с вытаращенными глазами, совершая странные движения руками, сообщает Daily Mail, передает Вести.ru.

"Зло взяло власть над моей домработницей, когда та вышла из душа. Какое счастье, что мамы и детей в этот момент не было дома", — написала Бейкер, опубликовав видео, снятое установленными в квартире скрытыми камерами.


Впрочем, многие из тех, кто посмотрел ролик, считают, что девушка притворяется.

"Она ведет себя так странно, чтобы иметь легальные основания уволиться с работы", — отметил один из комментаторов.

"Скорее всего, она устала быть домохозяйкой и хочет вернуться на родину. Лучше отпусти ее, пока она не начала плевать тебе в чай и еду", — написал другой.

Удалось ли автору видео вывести свою домработницу на чистую воду, неизвестно.

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