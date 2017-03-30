Внесены изменения в Правила включения и исключения из Государственного регистра субъектов естественных монополий

В частности, изменения внесены в пункты 7, 8, 9 и 10 следующего содержания: 7. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность, отнесенную к сфере естественной монополии, обращаются в уполномоченный орган с заявлением о включении в Регистр субъектов естественных монополий по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам с приложением документов, указанных в пункте 9 Правил в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня оказания регулируемых услуг потребителям. В случае обращения индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность, отнесенную к сфере естественной монополии, контроль и регулирование которых осуществляется уполномоченным органом в отдельных отраслях, уполномоченный орган направляет в течение 5 (пяти) календарных дней соответствующий запрос уполномоченному органу в отдельных отраслях о даче заключения с предложениями о включении (исключении) индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность, отнесенную к сфере естественной монополии, в (из) Регистр (Регистра). Указанное заключение с предложениями вносится в уполномоченный орган по итогам проведения уполномоченным органом в отдельных отраслях анализа сфер естественных монополий по услугам, в отношении которых уполномоченный орган в отдельных отраслях осуществляет регулирование и контроль, на предмет отнесения предоставляемых субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) в рамках данных сфер к регулируемым. Заключение с предложениями уполномоченного органа в отдельных отраслях предоставляется в уполномоченный орган в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления соответствующего запроса. В случае непредставления в указанный срок, сроки рассмотрения приостанавливаются до предоставления уполномоченным органом в отдельных отраслях соответствующего заключения с предложениями, при этом дата принятия решения уполномоченного органа возобновляется с момента предоставления заключения. 8. Включение и исключение из республиканского раздела Регистра производится уполномоченным органом на основании заключения соответствующего отраслевого структурного подразделения уполномоченного органа или уполномоченного органа в отдельных отраслях о состоянии рынка услуг (товаров, работ) на предмет отнесения предоставляемых заявителями услуг (товаров, работ) к регулируемым. Включение и исключение из местного раздела Регистра производится территориальными уполномоченными органами на основании заключения соответствующего структурного подразделения территориального уполномоченного органа или заключения уполномоченного органа в отдельных отраслях о состоянии рынка услуг (товаров, работ) на предмет отнесения предоставляемых заявителями услуг (товаров, работ) к регулируемым, с уведомлением уполномоченного органа. Заключение о состоянии рынка услуг (товаров, работ) на предмет отнесения предоставляемых субъектами естественных монополий услуг (товаров, работ) к регулируемым составляется отраслевым структурным подразделением уполномоченного органа, территориальным уполномоченным органом или уполномоченным органом в отдельных отраслях в соответствии с законодательством о естественных монополиях. 9. Для включения в Регистр, заявитель предоставляет в уполномоченный орган с приложением следующих документов: 1) заявление, подписанное первым руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем) о включении в Регистр, 2) копия свидетельства о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), выданное до введения в действие Закона Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», либо копия справки о государственной (учетной) регистрации, с указанием индивидуального идентификационного номера и (или) бизнес-идентификационного номера; 3) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на право занятия предпринимательской деятельностью, подлежащей обязательному лицензированию в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» и (или) лицензию с веб-портала «Е-лицензирование» www.elicense.kz.; 4) перечень, находящихся на балансе заявителя, либо находящихся в аренде или в доверительном управлении инженерных сетей и сооружений, необходимых для производства товаров, работ и (или) предоставления услуг потребителям в условиях естественной монополии, а также карты-схемы, (указанные документы подписываются первым руководителем и заверяются печатью); 5) расчеты планируемых объемов производства товаров, работ и (или) предоставления потребителям услуг, отнесенных к сферам естественных монополий; 6) информацию об осуществлении иной и (или) технологически связанной с основной деятельностью и (или) отнесенной к сфере естественной монополии; 7) бухгалтерский баланс предприятия за предыдущий период (год, квартал); 8) отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности с расшифровкой доходов и расходов по основной и неосновной деятельности, подписанные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью за период оказания услуг, за предыдущий период. Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, подаются заявителем в бумажном или электронном виде. Заявление о включении в Регистр рассматривается уполномоченным органом не более 30 (тридцати) календарных дней при условии предоставления документов, указанных в настоящем пункте Правил. Срок рассмотрения заявления исчисляется со дня подачи документов. 10. Субъект естественной монополии включается в Регистр по месту его регистрации как юридического лица либо как индивидуального предпринимателя, за исключением иностранных юридических лиц, которые подлежат включению в Регистр по месту оказания ими регулируемых услуг (товаров, работ), а также субъектов естественных монополий, предусмотренных в пункте 4 настоящих Правил, которые включаются в республиканский раздел Регистра. При выявлении фактов оказания регулируемых услуг индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом и (или) в случаях их отказа в предоставлении документов для включения в Регистр, уполномоченный орган включает их в Регистр без предоставления документов. При этом, субъект естественной монополии, после включения его в Регистр, предоставляет документы в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Уведомления о включении его в Регистр. Также Правила дополнены пунктами 12-1 и 12-2 следующего содержания: 12-1. Основаниями для исключения субъекта естественной монополии из Регистра, подтверждающими прекращение осуществления им деятельности, отнесенной к сфере естественной монополии, являются: исключение регулируемой услуги (товара, работы) из Перечня регулируемых услуг; реорганизация субъекта естественной монополии, повлекшая за собой прекращение осуществления им деятельности, отнесенной к сфере естественной монополии; ликвидация субъекта естественной монополии; наличие решения суда о банкротстве субъекта естественной монополии; передача основных средств, используемых при осуществлении деятельности, отнесенной к сфере естественной монополии, с баланса субъекта естественной монополии на баланс другого субъекта, в том числе передача таких основных средств в доверительное управление; изъятие основных средств субъекта естественной монополии в соответствии с решением суда; окончание договора аренды основных средств, используемых при осуществлении деятельности, отнесенной к сфере естественной монополии; отчуждение имущества, находящегося на балансе субъекта естественной монополии, инженерных сетей и сооружений, необходимых для осуществления деятельности, отнесенной к сфере естественной монополии; появление нового субъекта естественной монополии, конкурирующего на рынке регулируемых услуг, оказываемых субъектом естественной монополии, состоящим в Регистре; иные основания, свидетельствующие о прекращении осуществления им деятельности, отнесенной к сфере естественной монополии. 12-2. В случае исключения регулируемой услуги (товара, работы) из Перечня регулируемых услуг, уполномоченный орган самостоятельно исключает его из Регистра. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.