В ближайшие 5 лет актюбинскими предприятиями будет проведена технологическая модернизация на сумму 400 млрд.тг

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с акционерами и руководителями крупнейших промышленных предприятий Актюбинской области по вопросам технологической модернизации производства в рамках Послания Президента «Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность», передает собственный корреспондент zakon.kz по Актюбинской области.





В ходе своего выступления Бакытжан Сагинтаев отметил, что Глава государства в Послании народу Казахстана определил ускоренную технологическую модернизацию экономики одним из главных приоритетов для страны на ближайшее будущее. В частности, перед Правительством поставлена задача культивировать новые индустрии, которые создаются с применением цифровых технологий и элементов четвертой индустриальной революции «Индустрия 4.0», а также придать импульс развитию базовых отраслей экономики.









Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство уже приступило к формированию необходимых условий для проведения этой работы. В частности, до конца текущего года будет принят Комплекс мер по технологической модернизации секторов промышленности до 2025 года, который будет содержать в себе соответствующие инструменты и механизмы.









- Послание Главы государства направлено на модернизацию всей страны, всей экономики, особая роль отводится технологическому обновлению. Это не только задача одного предприятия, это совместная работа акимата и Правительства. В этой связи Президент дал поручение, чтобы руководители предприятий совместно с акиматами подготовили Дорожную карту о переходе к новой модели технологической модернизации. К 2025 году мы должны полностью перейти на новый технологический уровень. Сегодня мы посмотрели два предприятия, в 4-м цехе АЗФ я не увидел ни одного работника, на «АРБЗ» в смену работает всего 50 человек. Это говорит о том, что предприятия работают по новейшим технологиям, - отметил Бакытжан Сагинтаев.









- Наша работа проводится в свете поручений, данных в рамках Послания Президента и расширенного заседания Правительства. Принят соответствующий План мероприятий, утверждены конкретные целевые индикаторы. Одна из важнейших задач, которые перед нами ставит Глава государства - это проведение технологической модернизации экономики страны. В этой связи в текущем году мы введем не менее 22 технологичных проектов на 40 млрд.тг., 5 проектов в новых отраслях с выходом на новые рынки, модернизируем не менее 10 предприятий, максимально загрузим действующие и запустим 6 простаивающих предприятий, повысим производительность труда с $24 до $27 тыс.долл. или на 12,5%, а также привлечем не менее 390 млрд.тг. инвестиций, из них более 55 млрд.тг. будет направлено на модернизацию предприятий, - озвучил планы на предстоящий год Бердыбек Сапарбаев.









Также было отмечено, что совместно с каждым крупным предприятием области акиматом был проведен анализ и подписаны Планы мероприятий по их модернизации и внедрению цифровых технологий в производстве с указанием конкретных сумм инвестиций, сроков и ожидаемых результатов. Так, в ближайшие 5 лет предприятиями будет проведена модернизация оборудований и процессов на сумму 400 млрд.тг., что позволит снизить себестоимость добычи и переработки продукции на 7%, увеличить производительность на 20-30%.









В рамках модернизации и автоматизации совместно с предприятиями произведен предварительный расчет по возможному высвобождению рабочих мест, подготовлены отдельные Дорожные карты по каждому предприятию по их переобучению и трудоустройству.





Участники встречи проинформировали Премьер-Министра о проводимой работе по модернизации своих предприятий и внедрении новых технологий.









Премьер-Министр поручил руководству области ускорить формирование комплекса мер по развитию в области массового, особенно семейного предпринимательства, привлечения иностранных инвестиций.



