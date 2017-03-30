Магнитные бури в апреле 2017: календарь на месяц

Чтоб точно обезопасить себя, лучше учитывать также пару дней до магнитной бури и пару дней - после.

Магнитные бури – это вспышки солнечной активности, сгустки энергии, которые, долетая до Земли, нарушают ее магнитное поле и тем самым провоцируют изменение в климате и воздействуют на психоэмоциональное и физическое состояние человека , сообщает , сообщает podrobnosti.ua





Когда магнитные бури в апреле





Ученые утверждают, что в апреле 2017 года магнитные бури стоит ожидать:

1 апреля

18 апреля

20 апреля





Чтоб точно обезопасить себя, лучше учитывать также пару дней до магнитной бури и пару дней - после.





1 и 20 апреля магнитные бури будут средней интенсивности. Их влияние ощутят люди, склонные к перепаду артериального давления, а также те, кто переживает депрессию или сложный эмоциональный период.





А вот 18 апреля магнитные бури будут достаточно сильными, поэтому лучше в этот день не планировать никаких активностей, важных мероприятий и физической нагрузки.





Правила поведения





Для того, чтоб снизить воздействия магнитных бурь на самочувствие, стоит обратить внимание на такие советы:





Отменить тренировку и исключить любые физические нагрузки;

Придерживаться здорового питания, отказаться от острой и жирной пищи;

Отказаться от алкоголя и курения;

По возможности стараться не садиться за руль.



