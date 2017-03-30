Магнитные бури в апреле 2017: календарь на месяц
30 марта 2017, 15:49
Чтоб точно обезопасить себя, лучше учитывать также пару дней до магнитной бури и пару дней - после.
Магнитные бури – это вспышки солнечной активности, сгустки энергии, которые, долетая до Земли, нарушают ее магнитное поле и тем самым провоцируют изменение в климате и воздействуют на психоэмоциональное и физическое состояние человека, сообщает podrobnosti.ua
Когда магнитные бури в апреле
Ученые утверждают, что в апреле 2017 года магнитные бури стоит ожидать:
1 апреля
18 апреля
20 апреля
Чтоб точно обезопасить себя, лучше учитывать также пару дней до магнитной бури и пару дней - после.
1 и 20 апреля магнитные бури будут средней интенсивности. Их влияние ощутят люди, склонные к перепаду артериального давления, а также те, кто переживает депрессию или сложный эмоциональный период.
А вот 18 апреля магнитные бури будут достаточно сильными, поэтому лучше в этот день не планировать никаких активностей, важных мероприятий и физической нагрузки.
Правила поведения
Для того, чтоб снизить воздействия магнитных бурь на самочувствие, стоит обратить внимание на такие советы:
Отменить тренировку и исключить любые физические нагрузки;
Придерживаться здорового питания, отказаться от острой и жирной пищи;
Отказаться от алкоголя и курения;
По возможности стараться не садиться за руль.
Фото: 2017god.com
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