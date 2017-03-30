Саакашвили оконфузился на конгрессе в Мальте

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дважды попал в неловкую ситуацию на конгрессе Европейской народной партии, проходящим на Мальте, сообщает украинское издание "Обозреватель", передает передает РИА Новости





На фотографиях с мероприятия, которые политик опубликовал в Facebook, видно, что Саакашвили занял чужое место в зале: на столе, за которым он сидит, стоит табличка с именем лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума.













Видимо, экс-губернатор хотел сесть поближе к президенту Украины Петру Порошенко, которого посадили перед представителем Нидерландов. Организаторы не стали рассаживать гостей по местам и просто поменяли табличку.





Кроме того, источники "Обозревателя" сообщили, что Саакашвили зарегистрировался на мероприятии как делегат грузинской партии "Единое национальное движение". Этому поступку возмутился лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.





"На конгрессе Европейской народной партии на Мальте Саакашвили зарегистрировался делегатом от Грузии. О, какой лжец! От грузин бегает, как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врет о любви к Украине", — прокомментировал Ляшко в Facebook.





Михаил Саакашвили неоднократно становился объектом насмешек со стороны пользователей соцсетей. В марте 2016 года он вышел на трибуну Антикоррупционного форума в Днепропетровске с заправленной в носок штаниной, а в августе 2015-го появился на публике в костюме не по размеру, из-за чего в интернете шутили, что он "надел штаны задом наперед". Политик покинул пост губернатора Одесской области в ноябре 2016 года, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией. В начале 2017 Саакашвили зарегистрировал партию "Движение новых сил", цель которой — создать на Украине новый политический класс и превратить страну в "сверхдержаву". Между тем, в Грузии против экс-президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе, по обвинениям в растрате.



