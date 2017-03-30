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Итальянец создал первые в мире туфли из золота

30 марта 2017, 16:13

Итальянский обувщик из Турина Антонио Вьетри создал первые в мире туфли из чистого 24-каратного золота.

Мокасины сделаны из черной и синей замши со вставками из золотых, серебряных и платиновых пластинок, которые зафиксированы с помощью кожи. Самым сложным, по признанию мастера, было найти правильный баланс между жестким золотом и гибкими линиями, присущим кожаным туфлям. "Золото не просто приклеено к туфлям, а является их неотъемлемой частью", - пояснил туринец, пишет "Российская газета".

В каждой паре содержится около 230 гр. золота. Обувь изготавливается на заказ с помощью технологии 3D-сканирования ступней.

Мужские туфли, представленные в коллекции Gold, уже можно приобрести за 25 тысяч евро, женская же обувь на высоком каблуке появится в продаже в течение года и обойдется в 30 тысяч евро.

Как сообщают местные СМИ, в стоимость обуви входит эксклюзивная черная лакированная коробка и доставка заказа на вертолете.

На данном этапе Вьетри ориентируется на такие страны Персидского залива, как ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. Однако дизайнер не исключает, что его творение однажды покорит и далекую Россию, где живут настоящие ценители красоты.

Нива Миракян
Фото с сайта AMarkets

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