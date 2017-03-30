Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Toyota покажет в Нью-Йорке новый внедорожник

30 марта 2017, 16:32

Скорее всего, FT-4X – прототип нового внедорожника, который станет заменой для FJ Cruiser, снятого с производства в прошлом году.

Toyota распространила тизер, на котором показано колесо с с внедорожной шиной Goodyear. Оно принадлежит концепту под названием FT-4X, который японский автопроизводитель полностью рассекретит 12 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.

Что это за автомобиль – точно неизвестно. Аббревиатура FT образована от Future Toyota – «будущая Toyota». Это сокращение компания традиционно использует для концептов, предвосхищающих будущие серийные модели. Так, например, FT-1 – это прототип купе Supra нового поколения, из FT-86 сделали купе GT86. Индекс 4X недвусмысленно указывает на полный привод.

Скорее всего, FT-4X – прототип нового внедорожника, который станет заменой для FJ Cruiser, снятого с производства в прошлом году. Поступив в продажу, такой автомобиль мог бы составить конкуренцию новым Jeep Wrangler и Ford Bronco. Предположительно, новая модель сохранит ретро-стиль своей предшественницы, выпускавшейся с 2006 года, а вот 4,0-литровый 260-сильный V6 заменит на что-то более экологичное – например, на один из агрегатов новой линейки Dynamic Force Engines.

Текст: Александр Орехов
Фото: Toyota

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...