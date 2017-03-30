Toyota покажет в Нью-Йорке новый внедорожник

Скорее всего, FT-4X – прототип нового внедорожника, который станет заменой для FJ Cruiser, снятого с производства в прошлом году.

Toyota распространила тизер, на котором показано колесо с с внедорожной шиной Goodyear. Оно принадлежит концепту под названием FT-4X, который японский автопроизводитель полностью рассекретит 12 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.





Что это за автомобиль – точно неизвестно. Аббревиатура FT образована от Future Toyota – «будущая Toyota». Это сокращение компания традиционно использует для концептов, предвосхищающих будущие серийные модели. Так, например, FT-1 – это прототип купе Supra нового поколения, из FT-86 сделали купе GT86. Индекс 4X недвусмысленно указывает на полный привод.





Скорее всего, FT-4X – прототип нового внедорожника, который станет заменой для FJ Cruiser, снятого с производства в прошлом году. Поступив в продажу, такой автомобиль мог бы составить конкуренцию новым Jeep Wrangler и Ford Bronco. Предположительно, новая модель сохранит ретро-стиль своей предшественницы, выпускавшейся с 2006 года, а вот 4,0-литровый 260-сильный V6 заменит на что-то более экологичное – например, на один из агрегатов новой линейки Dynamic Force Engines.



