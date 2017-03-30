Буддийский лидер ушел из монашества ради женитьбы

В ходе частной церемонии, состоявшейся в Нью-Дели 25 марта, он женился и решил отказаться о монашества.

Кармапа-лама XVII, являющийся духовным лидером одного из основных течений тибетского буддизма, отказался от монашества после женитьбы на своей давней подруге, передает передает Вести.ru





33-летний Тхайе Дорже с детства считался воплощением Кармапа-ламы и лидером течения Карма Кагью, которое является одним из основных направлений в буддизме. При этом многие последователи этого течения считают, что на самом деле подлинным лидером Карма Кагью считается другой лама, Ургьен Тринлей. Этого кандидата поддерживает и духовный лидер всех буддистов Далай-лама, сообщает Inquirer.





29 марта канцелярия Тхайе Дорже выпустила заявление, в котором говорилось, что в ходе частной церемонии, состоявшейся в Нью-Дели 25 марта, он женился и решил отказаться о монашества.





Избранницей ламы стала 36-летняя Ринчен Янгзом. Девушка родилась в Бутане и получила образование в Индии и Европе. С Тхайе Дорже они знакомы с детства.





Согласно заявлению, Тхайе Дорже будет продолжать исполнятьс некоторыми ограничениями функции Кармапа-ламы, обращаясь с учениями и благословлениями к последователям по всему миру.





Согласно буддийской традиции, после смерти кого-либо из верховных лам необходимо найти ребенка, ставшего его реинкарнацией. Согласно биографии Тхайе Дорже, отцом которого тоже был один из высших лам, а матерью – представительница знатной тибетской семьи, уже в возрасте полутора лет он начал заявлять окружающим, что является реинкарнацией Кармапа-ламы.





Ранее сообщалось, что Далай-лама XIV предсказал, что во время президентства Дональда Трампа наступит эра мира.



