МВД РК: автомобилистам не понадобятся шлемы
30 марта 2017, 16:53
В МВД ложную информацию приняли за шутку к 1 апреля.
Директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев, опроверг информацию о поправке в ПДД согласно, которой водители автомобилей не оборудованных подушками безопасности, за пределами населенных пунктов якобы обязаны надевать шлем, сообщает Zakon.kz.
А.Садубаев назвал эту информацию недостоверной. "Это наверно шутка к 1 апрелю, и такой нормы в правилах дорожного движения нет", - заявил представитель МВД.
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