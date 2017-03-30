МВД РК: автомобилистам не понадобятся шлемы

В МВД ложную информацию приняли за шутку к 1 апреля.

Директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев, опроверг информацию о поправке в ПДД согласно, которой водители автомобилей не оборудованных подушками безопасности, за пределами населенных пунктов якобы обязаны надевать шлем





А.Садубаев назвал эту информацию недостоверной. "Это наверно шутка к 1 апрелю, и такой нормы в правилах дорожного движения нет", - заявил представитель МВД.



