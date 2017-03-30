В рамках поручений Главы государства в Актюбинской области проводится активная работа по развитию ГЧП

В перспективе планируется открытие интерната на 150 мест для одаренных детей из районов.

С ходом реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства в регионе ознакомился Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает собственный корреспондент zakon.kz по Актюбинской области.









Премьер-Министр посетил частную школу «Сымбат». В учебном заведении, которое было сдано в эксплуатацию в сентябре 2016 года предоставляются образовательные услуги по международным стандартам. Обучение проходит по принципу трехъязычия. В перспективе планируется открытие интерната на 150 мест для одаренных детей из районов.









Затем гостю была презентована Актюбинская областная академия творчества, основной целью которого служит организация досуга и творчества школьников.









Строительство нового социального объекта площадью 13 тысяч кв.м. и проектной мощностью на 1000 мест было начато летом 2016 года. На эти цели АО «ТНК «Казхром» выделило 1,8 млрд тенге. Здание отвечает самым современным стандартам и требованиям, оснащено новейшим оборудованием, здесь созданы самые лучшие условия для детей. В академии будут работать более 50 кружков для развития и творчества и секций, дети смогут заниматься робототехникой, авиа, судомоделированием, имеются обсерватория и планетарий.





Бакытжан Сагинтаев также посетил городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи, которая строится турецкой компанией ТОО «Первая помощь». Проект, стоимостью 5,4 млрд. тенге и мощностью 75 тысяч вызовов в год, позволит оказывать бесплатную круглосуточную скорую и неотложную медицинскую помощь населению при угрожающих жизни состояниях, как на месте происшествия, так и в пути следования.

С декабря 2016 г. на линии работают 14 реанимобилей, 16 автомобилей «Нива-Шевроле», в текущем году инвесторами дополнительно планируется закупить 10 реанимобилей «Mercedes-Bens, 12 автомобилей «Нива-Шевроле» для «ХоумКейа» для нужд области. Также будет проведена работа по созданию единого городского информационно-аналитического диспетчерского центра по оказанию скорой медицинской помощи в новом Е-формате, обучению медперсонала, производству лекарственных средств.









Кроме того, в Актобе за счет средств государственно-частного партнерства ведется строительство офтальмологической больницы «Көз Жарығы», где будет оказываться амбулаторная и стационарная квалифицированная, высокоспециализированная офтальмологическая помощь детскому и взрослому населению Западного региона Казахстана. Стоимость данного проекта составляет 3,2 млрд.тенге.



































