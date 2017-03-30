В Атырау родился свой Зинеден Зидан
30 марта 2017, 17:28
Зидан Зинедин — легендарный французский футболист алжирского происхождения, ныне главный тренер испанского клуба Реал Мадрид.
Фотографию свидетельства о рождения мальчика опубликовал отец новорожденного в социальных сетях, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Информацию подтвердили и в городском отделе ЗАГС.
-Да, действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика Зинеден, а имя -Зидан, - рассказали в отделе ЗАГС.
Зидан Зинедин — легендарный французский футболист алжирского происхождения, ныне главный тренер испанского клуба Реал Мадрид. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.
Ерлан ОМАРОВ
Фото © EPA/IAN LANGSDON
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com