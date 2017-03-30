В Атырау родился свой Зинеден Зидан

Фотографию свидетельства о рождения мальчика опубликовал отец новорожденного в социальных сетях, передает корреспондент портала " передает корреспондент портала " Мой ГОРОД ".









Информацию подтвердили и в городском отделе ЗАГС.





-Да, действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живет в областном центре. Фамилия мальчика Зинеден, а имя -Зидан, - рассказали в отделе ЗАГС.











Зидан Зинедин — легендарный французский футболист алжирского происхождения, ныне главный тренер испанского клуба Реал Мадрид. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.





Ерлан ОМАРОВ