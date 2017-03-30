Путин готов встретиться с Трампом на Арктическом саммите в Финляндии
30 марта 2017, 17:39
Однако президент РФ добавил, что само мероприятие должно быть хорошо подготовлено.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что на полях Арктического саммита в Финляндии готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, пишет Life.ru.
— Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий, — отметил президент РФ. — Если это произойдёт, то мы будем рады принять участие и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке", думаю, что такая встреча может состояться.
В свою очередь, президент Финляндии Саули Нийнистё пояснил, что его страна была бы рада принять и Путина, и Трампа.
Фото: © flickr.com/Gage Skidmore и © РИА Новости/Алексей Никольский
Коллаж: ©L!FE
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