Путин готов встретиться с Трампом на Арктическом саммите в Финляндии

Однако президент РФ добавил, что само мероприятие должно быть хорошо подготовлено.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что на полях Арктического саммита в Финляндии готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, пишет пишет Life.ru





— Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий, — отметил президент РФ. — Если это произойдёт, то мы будем рады принять участие и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке", думаю, что такая встреча может состояться.





В свою очередь, президент Финляндии Саули Нийнистё пояснил, что его страна была бы рада принять и Путина, и Трампа.



