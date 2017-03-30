Игорь Рогов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Казахстане Рольфа Мафаэля
30 марта 2017, 17:55
На встрече также присутствовал первый секретарь Посольства ФРГ г-н Джонни Крамер.
Собеседники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.
Председатель Конституционного Совета РК Игорь Рогов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан г-на Рольфа Мафаэля и первого секретаря Посольства г-на Джонни Крамера по их просьбе.
Игорь Рогов проинформировал гостей об основных направлениях правовой политики Казахстана, о деятельности Конституционного Совета, его полномочиях и решениях.
В ходе встречи гости были также ознакомлены с конституционной реформой Республики Казахстан.
Собеседники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.
Фото kazpravda.kz
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