Игорь Рогов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла ФРГ в Казахстане Рольфа Мафаэля

На встрече также присутствовал первый секретарь Посольства ФРГ г-н Джонни Крамер.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.





Председатель Конституционного Совета РК Игорь Рогов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан г-на Рольфа Мафаэля и первого секретаря Посольства г-на Джонни Крамера по их просьбе.





Игорь Рогов проинформировал гостей об основных направлениях правовой политики Казахстана, о деятельности Конституционного Совета, его полномочиях и решениях.

В ходе встречи гости были также ознакомлены с конституционной реформой Республики Казахстан.





Собеседники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.





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