Аким СКО Кумар Аксакалов: «Задача на этот год - минимум в два раза увеличить объемы производства заводов»

В ходе рабочей поездки по Петропавловску аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил ряд промышленных предприятий области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

В первую очередь глава региона побывал на заводе «ЗИКСТО». Здесь выпускают вагоны, полувагоны, а также изготавливают необходимые детали и элементы.

«В нашем цехе работают 38 человек, здесь изготавливают колесные пары. Оборудование – современное, по последним стандартам. Наш цех ежемесячно выдает 560 колесных пар», - рассказал начальник цеха формирования и ремонту колесных пар Александр Лошкарев.





Следующим объектом стал Петропавловский тракторный завод. С лета прошлого года здесь выпускают трактора под брендом «К-704-4Р «Батыр». Кроме этого, здесь разработана модель посевного пневматического комплекса «Степан». В планах предприятия – изготовление зернового погрузчика с ленточным транспортером и сенокосилка.

Глава региона оценил продукцию завода и отметил, что будущее сельского хозяйства - за широкозахватными агрегатами.

«У нас по области порядка 70 процентов мы будем сеять такими новыми, перспективными, широкозахватными агрегатами. Если не будет соблюдаться технология, то и хлеб не будет получаться. Вот эта техника помогает соблюсти все технологии. За один проход она делает все операции», - прокомментировал Кумар Иргибаевич.





Также аким области рассказал о дальнейших планах по развитию завода.

«Будем смотреть и будем просить «КазАгроФинанс», чтобы нам помогали. Время покажет. Нужно делать хорошо, из качественного металла - чтобы покупатели не жаловались. Посевные комплексы в Казахстане пока никто не делает. Это первые попытки. Такие комплексы и рассчитаны для наших просторов. Мы будем отдельно работать по этому предприятию», - сказал глава региона.





На заводе «ПЗТМ» аким области Кумар Аксакалов лично ознакомился с процессом производства в цехе энергетического машиностроения и оборудования.

«Газохлопные панели используются для ГРЭС, для ТЭЦ. Для Экибастузской ГРЭС большой заказ сделали, для «СевКазЭнерго». Сейчас идет изготовление Подольского заказа, до этого работали с Темиртау. В связи с тем, что планируем увеличить объем на 1,5 раза. Дополнительно привлекаем специалистов, сами здесь обучаем, пользуемся услугами образовательных учреждений, колледжа ГТРК», - рассказал начальник цеха Александр Ступаченко.

Кроме этого, предприятие выпускает подъёмные установки для капитального и подземного ремонта нефтегазовых скважин, автомобили специальные с паровой установкой АС-204, цементировочные агрегаты, автоцистерны, теплообменники, трубные пучки, секции к аппаратам воздушного охлаждения, ребойлеры, сепараторы, путевой инструмент для ремонта верхнего строения железнодорожных путей и другую продукцию.





Ознакомили с продукцией главу региона и на заводе им. С.М.Кирова. Здесь производят средства автоматики для нефтегазовой отрасли и железнодорожного транспорта. Для нужд железнодорожного комплекса освоено серийное производство комплексных, локомотивных устройств безопасности и радиостанций.

Также завод им. С.М. Кирова выпускает печатные плато 5-го класса точности. В планах предприятия - освоить выпуск 3D-принтеров с собственным программным обеспечением для образовательных учреждений. 3D-принтер позволяет создавать изображение в трехмерном измерении. Он послойно распечатывает цифровую трехмерную модель. Опытный образец устройства североказахстанский завод уже презентовал в прошлом месяце.





В интервью представителям СМИ аким области подчеркнул необходимость увеличения загрузки промышленных предприятий.

«Загрузка наших заводов по итогам прошлого года составила 27% от производственной мощности. Поэтому задача на этот год – как минимум в два с лишним раза увеличить объемы производства. Для этого мы будем сейчас работать. Задача местных исполнительных органов – помогать всем нашим заводам, искать инвесторов, привлекать инвестиции, привлекать заказчиков и т.д. Мы сегодня пообщались с руководителями - видим определенные перспективы. Договариваемся сейчас с центральными исполнительными органами, министрами по поводу дальнейшей загрузки всех промышленных предприятий. Еще раз говорю – задача на этот год как минимум в два раза увеличить объемы производства наших заводов», - резюмировал Кумар Аксакалов.

Кроме этого, глава региона отметил, что такая же задача стоит перед акимами районов. Соответствующее поручение было дано на аппаратном совещании в понедельник.



