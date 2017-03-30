Дарига Назарбаева: Я восхищаюсь нашими военными

Сенатор Назарбаева заявила: будут создаваться все условия, чтобы военнослужащие были защищены.

Вопросы охраны государственной границы были обсуждены в ходе выездного заседания Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента во главе с Председателем Комитета Даригой Назарбаевой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Мероприятие состоялось в Южно-Казахстанской области на базе войсковой части 2020 Пограничной службы КНБ РК.

До того, как приступить к обсуждению вопросов, сенаторы Икрам Адырбеков, Мухтар Алтынбаев, Серик Джаксыбеков, Георгий Ким, Ляззат Киинов посетили пункт пропуска «Жибек Жолы» и пограничную заставу «Дархан» Сарыагашского пограничного отряда. Они ознакомились со служебно-боевой деятельностью казахстанских пограничников и посетили объекты инфраструктуры.

О текущей ситуации на границе, проделанной работе, а также о проблемах, которые требуют разрешения, подробно изложил в ходе заседания глава Пограничного ведомства Республики Казахстан генерал-майор Дархан Дильманов.

«С учетом угроз национальной безопасности (терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиков, оружия, незаконная миграция) основные усилия Пограничная служба сосредоточивает на южном и юго-западном стратегическом направлениях, при этом, не снижая уровень охраны границы на восточном и северном направлениях», – подчеркнул заместитель Председателя КНБ РК – Директор Пограничной службы Д. Дильманов.

На сегодняшний день завершен процесс демаркации казахстанско-кыргызской и казахстанско-туркменской государственной границы. Осуществляется согласование и подготовка к подписанию международных договоров о демаркации и режиме казахстанско-кыргызской границы.

С января 2017 года по сегодняшний день при охране Государственной границы пресечено 3 545 правонарушений в пограничном пространстве. Из оборота изъято 75,5 кг наркотических веществ (из них более 50 кг героина), а также 16 единиц оружия и 523 патрона.

Подводя итоги двухдневной поездки в Южно-Казахстанскую область, Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева отметила высокую техническую оснащенность пограничной службы. «У государства есть четкое понимание приоритетов в этой сфере, будут создаваться все возможные условия, чтобы военнослужащие были защищены, в том числе и в социальном плане. В Мажилис внесены поправки в законодательство о воинской службе, которые значительно облегчат решение вопросов по обеспечению жильем военнослужащих. Это очень большая работа, я считаю – это заслуга депутатов», - подчеркнула сенатор в интервью журналистам республиканских и региональных СМИ.

Д. Назарбаева также считает, что необходимо создать единую службу авиации, это позволит значительно оптимизировать бюджетные средства.

«В целом, я восхищаюсь нашими военными, они несут свою нелегкую службу в суровых условиях быта. Мы должны с очень большим уважением относиться к людям, которые выбрали эту профессию, и пожелать им здоровья. Скоро 25-летие Вооруженных сил Казахстана, поэтому журналистов прошу обратить внимание на наших военных. Они нам обеспечивают мир. В обществе нужно воспитывать уважение к этой профессии», - сказала Председатель Комитета.

Сенаторы также посетили республиканскую военную школу «Жас улан». Они встретились с воспитанниками – юными защитниками Отечества, подарили военной школе компьютерный класс и медицинское оборудование.