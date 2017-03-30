Загрызший хозяина во время интервью стаффорд ранее спас его

По словам соседей, бультерьер Перивойтоса был "хорошей собакой" и однажды спас ему жизнь.

Стаффордширский бультерьер, который растерзал хозяина перед съемочной группой телеканала Би-би-си в Лондоне, ранее спас ему жизнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Собака напала и серьезно покалечила 41-летнего Марио Перивойтоса, когда мужчина давал телекомпании интервью. Владелец животного потерял много крови и скончался после того, как его доставили в больницу. Бультерьера поместили в специальный приют, где решат, усыпить животное или нет.

Как пишет газета со ссылкой на соседей Перивойтоса, у него была зависимость от героина и метамфетамина, ранее к нему часто приходили посторонние, в квартире было шумно, происходили драки. В феврале власти запретили ему на три месяца приводить в дом гостей. Тем не менее, по словам соседей, бультерьер Перивойтоса был "хорошей собакой" и однажды спас ему жизнь. Когда у хозяина случился приступ, пес "покусывал его, пока он не пришел в себя".

Стаффордширский бультерьер относится к типу питбультереров, которые внесены в британский "Акт об опасных собаках". Этот закон содержит список типов пород, владение которыми запрещено без разрешения суда (помимо питбультерьеров, это японский тоса-ину, аргентинский дог и фила бразилейро).

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