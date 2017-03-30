В ЮКО прибыли известные казахстанские врачи

Основная цель визита врачей – освещение современного состояния мужского здоровья в РК, обращение к населению о необходимости ранней профилактики урологических заболеваний и повышения культуры населения в отношении собственного здоровья.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял М. Алчинбаева - главного уролога Министерства здравоохранения РК, директора Научного центра урологии им. Б. Джарбусынова, академика Академии профилактической медицины Казахстана М. Зельцера, профессора С.Беркинбаева и профессора, директора РГП "Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни», Ж. Баттакову, прибывших в Шымкент со специальным визитом. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Основная цель визита врачей – освещение современного состояния мужского здоровья в РК, обращение к населению о необходимости ранней профилактики урологических заболеваний и повышения культуры населения в отношении собственного здоровья. А также обмен опытом с местными врачами и повышение квалификации.

«Сегодня проблема здоровья населения – это социальная проблема, и постоянно нуждается в государственной поддержке. Местные врачи не неравнодушны к различным заболеваниям. Радует и то, что врачи постоянно повышают квалификацию, обмениваются опытом», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что опытные врачи намерены провести в Шымкенте мастер-классы и лекции о мужском здоровье.

Вместе с тем, врачи отметили что, на сегодня у мужчин часто встречаются такие заболевания, как – простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, эректильная дисфункция и сердечно – сосудистые заболевания. Кроме того, мужчины посещают врачей в три раза реже, чем женщины, с чем связана низкая выявляемость заболеваний на ранних стадиях. Также, мужчины страдают ишемической болезнью сердца в 3 раза чаще, чем женщины и в 6 раз чаще страдают сахарным диабетом. За последние 5 лет смертность от рака простаты выросла в два раза по сравнению смертностью от рака молочной железы.

Стоит отметить, в ходе встречи профессоры сообщили, что совместно с местными врачами и благодаря новейшим технологиям провели ряд успешных операций. Наряду с этим известные врачи высоко оценили подготовку местных специалистов.