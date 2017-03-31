Игрок сборной Германии встречается с моделью из Казахстана

Полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле начал встречаться с казахстанской моделью Анной Шариповой. Об этом сообщает Vesti.kzсо ссылкой на немецкий журнал Ok!.

По данным таблоида, роман Шюррле и Шариповой начался в январе. Футболист оставался свободным с лета прошлого года, когда расстался с канадкой Монтаной Йорк после двух лет отношений и помолвки.





По данным Express.de, Шюррле и Шарипова зимой провели совместный отпуск в Дубае. Сам футболист тщательно скрывает роман, так как не хочет повторения истории с Йорк, за отношениями с которой следили фанаты в соцсетях.

Шарипова родилась в Казахстане. Сейчас девушка живет и учится в Берлине, где получает высшее образование архитектора. Девушка любит путешествовать и работает моделью.

26-летний Шюррле до дортмундской "Боруссии" играл за "Вольфсбург", "Челси", "Байер" и "Майнц". В составе сборной Германии он дебютировал в 2010 году и на данный момент забил 22 гола в 57 матчах. Вместе с бундестим Шюррле выигрывал чемпионат мира 2014 года и ездил на Евро-2012 и 2016, а с "Челси" становился чемпионом Англии.





Публикация от Anna Sharypova | berlin (@sharypova_nna) Фев 9 2017 в 2:36 PST

Публикация от Anna Sharypova | berlin (@sharypova_nna) Дек 24 2016 в 4:31 PST