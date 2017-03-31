Пропавший в США казахстанский гинеколог прилетел на родину и ждет извинений

Он не отрицает, что ездил в Штаты. Но якобы только как переводчик для казахстанских медиков, которые проходили те самые курсы повышения квалификации.

Пропавший в США гинеколог заявил, что никогда не планировал побег из Казахстана. Нурбол Данияров прилетел в Алматы несколько дней назад и готовит опровержение по поводу своего «бегства» в Америку, сообщает КТК.

Он не отрицает, что ездил в Штаты. Но якобы только как переводчик для казахстанских медиков, которые проходили те самые курсы повышения квалификации.

Нурбол Данияров:

- Они мне обещали энную сумму. И они мне даже не заплатили за услуги переводчика, после того как я отказался работать по определённым причинам: мне показалось, что их фирма подозрительная, я решил, что не буду работать. После этого они начали рассказывать всякое про меня и мусолить эту тему. А какие ко мне могут быть с их стороны претензии? Я за свои деньги приехал. … Я сделал свою работу, это у меня претензии к ним. Я думаю, они специально подняли шум.

Нурбол Данияров поехал за границу вместе с организаторами обучения наших медиков. Но за день до возвращения на родину странным образом пропал. На поиски казахстанца отправились иностранные коллеги и американские полицейские. Позже он вышел на связь. Выяснилось, что врач просто решил задержаться в чужой стране! И вот теперь он уверяет, что никаких курсов повышения квалификации не проходил. В организации, устроившей поездку, считают эти заявления абсурдными. Там говорят, что Нурбол Данияров приехал в США в составе делегации врачей и накануне отъезда ушёл глубокой ночью, забрав не только свои вещи, но и 200 долларов организации. Иначе как спланированным побегом действия казахстанца там не считают.