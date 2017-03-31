С аппаратом KazSat-2 произошла нештатная ситуация
31 марта 2017, 11:31
Ресурсами космического аппарата пользуются 13 операторов связи и телевещания.
Сегодня в 08:22, по времени Астаны, была зафиксирована нештатная ситуация с космическим аппаратом KazSat-2, сообщает пресс-служба АО «Республиканский центр космической связи», передает МИА Казинформ.
По состоянию на 31 марта, ресурсами космического аппарата KazSat-2 пользуются 13 операторов связи и телевещания Республики Казахстан, работа которых в настоящее время приостановлена.
В настоящее время специалистами ЦКС «Акколь» совместно с представителями генерального подрядчика - ГКНПЦ им.М.В.Хруничева, ведутся все необходимые мероприятия по восстановлению штатной эксплуатации спутника и работы сетей операторов связи.
Обо всех проводимых мероприятиях будет сообщено дополнительно.
Фото из свободных источников
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