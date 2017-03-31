Современная судебная система открытого типа

Ольга Семенова

Для развития государственности, реального обеспечения конституционных прав и свобод граждан необходимо дальнейшее совершенствование судебной системы. Решение новых актуальных задач должно значительно повысить эффективность отправления правосудия, стать очередным шагом к созданию судоустройства и судопроизводства современного, открытого типа, как это обозначено в нынешнем Послании Президента страны народу Казахстана. Об основных преобразованиях и приоритетах развития военных судов страны в интервью «Казахстанской правде» рассказывает председатель Военного суда РК Сакен Абдуллаев.

- Сакен Жусипахметович, расскажите, пожалуйста, об изменениях в судебной системе в свете реализации Плана нации «100 шагов». В частности, о том, что дал судебной системе переход от пятиступенчатой системы к трехзвенной?

- Сегодня судебная система Казахстана в целом справляется с поставленными перед ней задачами по обеспечению верховенства права. Судьи страны вносят свой значительный вклад в реализацию приоритетных направлений развития страны, обозначенных Главой государства.

Как вы знаете, с 1 января 2016 года вступил в действие ряд законов по практическому осуществлению 11 шагов Плана нации, исполнение которых было закреплено за Верховным судом. Главными приоритетами правосудия определены верховенство закона, профессионализм судейского корпуса, упрощение и эффективность судопроизводства, внедрение альтернативных способов разрешения споров, современных информационных технологий.

В связи с этим в судебной системе произошли существенные преобразования. Одно из главных нововведений - это переход от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой. При этом стоит задача значительно усилить роль судов первой и апелляционной инстанций, в которых рассматривается большинство дел. Такая мера предотвратит судебную волокиту и сократит сроки принятия судебных решений.

Трехзвенной системе всего лишь год. Но уже можно отметить ее прогрессивность. Так как существенно ускорен процесс судопроизводства, что крайне важно для сторон, снижается возможность для искусственного затягивания процесса. Если при старой системе правосудия отдельные категории дел рассматривались в срок до полутора лет, то сегодня они разрешаются максимум за 6-9 месяцев.

Главный результат, полученный в первый год работы в условиях трехзвенной системы, - это сохранение доверия со стороны населения к правосудию.

В соответствии с изменениями, внесенными новыми законами, ужесточены требования к кандидатам в судьи и усилена система их отбора. Немало нововведений, направленных на дальнейшее развитие институтов альтернативных способов урегулирования споров.

Внедрены новые информационные технологии, которые оптимизировали работу судов, а также позволили достичь прозрачности судопроизводства, упростить доступ для граждан к судебной системе.

Следует отметить, что Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» поручил разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан», направленную на повышение конкурентоспособности отраслей экономики и повышение качества жизни населения путем внедрения цифровых технологий.

Отечественная Фемида - не исключение. Модернизация, дальнейшее развитие сервисов электронного правосудия также должно стать одним из направлений суда будущего. Для этого и внедряются новые информационные технологии в судебную систему.

Таким образом, вышеуказанные изменения в совокупности позволят поднять на новый уровень деятельность судебной системы Казахстана в мировом рейтинге верховенства права.

- В своем нынешнем Послании народу Казахстана Глава государства поднял вопрос о гуманизации административного и уголовного законодательства. Что вы можете рассказать об этом?

- Сегодня наше государство действительно идет по пути гуманизации, что позитивно воспринимается в мире. Благодаря этому существенно снижен уровень карательной практики, сократилось тюремное население.

В данное время Верховным судом в целях декриминализации проводятся ревизия и анализ всех составов экономических правонарушений в сфере предпринимательской деятельности в Уголовном кодексе, Кодексе об административных правонарушениях, которые носят невысокую степень общественной опасности. Также планируется проанализировать практику назначения наказаний и по другим правонарушениям и внести соответствующие предложения по их декриминализации.

Разрабатывается ряд новелл в законодательство, которые направлены на его упрощение и гуманизацию. В частности, прорабатывается вопрос расширения применения наказания в виде штрафа и установления разумных сроков их погашения. Этот вопрос актуален, так как в результате гуманизации уголовного законодательства тюремное население страны существенно сократится, и, как следствие, будут сэкономлены существенные суммы бюджетных средств, которые тратятся на содержание осужденных.

Общеизвестно, что наказание в виде штрафа - одно из древнейших, которое исконно применялось судами биев Казахского ханства. Примечательно, что, просуществовав не одно столетие, уникальное по своей сути и предназначению древнее казахское право сегодня служит высоким стандартом правосудия, обогащая процесс становления судебной системы республики.

- Учитывая тот факт, что военный уклад жизни имеет свою характерную специфику, надо полагать, военные суды принципиально отличаются от судов общей юрисдикции. Расскажите, пожалуйста, об этих отличиях.

- Действительно, в судебной системе нашей страны особое положение занимает Военный суд, являющийся первым специализированным судом независимого Казахстана, который был образован в июне 1992 года.

Однако военные суды входят в единую судебную систему страны и наделены теми функциями и полномочиями, которые возложены на суды общей юрисдикции, выполняют те же задачи, действуют на тех же принципах отправления правосудия.

Военный суд Республики Казахстан приравнен к областному суду и рассматривает дела в апелляционной инстанции. Военные суды гарнизонов и специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам являются судами первой инстанции.

Единственное отличие военных судов - это специфика рассматриваемых ими дел. По гражданским делам одной из сторон спора должны быть военнослужащий, орган военного управления, воинская часть. По уголовным делам подсудимым (или одним из подсудимых) должен быть военнослужащий.

- В связи со спецификой рассматриваемых дел имеется ли соответствующее кадровое обеспечение судов и какая нагрузка в военных судах?

- Большинство судей, работающих в военных судах, имеют большой стаж работы, также необходимо отметить, что есть судьи, которые работают со дня образования военных судов. Одним словом, у нас трудятся достаточно профессиональные кадры, хорошо знающие военную специфику.

К сожалению, в настоящее время нагрузка военных судов является недостаточной, однако имеется возможность расширения специализации военных судов с помощью передачи в их подсудность ряда категорий дел и материалов.

Один из действенных способов решения такого вопроса - законодательная передача в подсудность военных судов гражданских дел по спорам сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, а также уголовных дел об уголовных правонарушениях указанных лиц. В силу своих полномочий данные сотрудники имеют специальные звания и классные чины, носят погоны и по своему статусу приближены к военнослужащим, пользуются большинством льгот, предусмотренных для военнослужащих.

Несмотря на различия в выполняемых государственных задачах, статус сотрудников правоохранительных органов и статус сотрудников специальных государственных органов во многом схож со статусом военнослужащих, это также касается их социальной и правовой защиты.

Кроме того, расширение подсудности военных судов путем передачи субъектов правоохранительных органов существенно разгрузило бы местные суды, а самое главное, дало бы возможность выработать единую судебную практику, а также положительно повлиять на сохранность государственных секретов и национальную безопасность Республики Казахстан

Как известно, основные угрозы национальной безопасности - терроризм и экстремизм в любых их формах и проявлениях. Особое внимание этому вопросу уделяет и Глава государства Нурсултан Назарбаев. Учитывая высокий уровень роста терроризма в современном мире, который в настоящее время стал проблемой всего человечества, считаем необходимым отнести к подсудности военных судов и уголовные дела, связанные с терроризмом и экстремизмом. В случае передачи таких дел к подсудности военных судов будет установлена единая практика по юридической квалификации действий виновных лиц и назначения наказания.

Кроме того, военными судами гарнизонов не осуществляются полномочия следственных судей, так как нормами УПК данные полномочия не предусмотрены. В результате чего в настоящее время в военных судах гарнизонов не функционирует новый институт - следственного судьи. То есть они оказались в стороне от деятельности по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов военнослужащих в досудебном производстве.

Также предлагается в проекте Административного процессуального кодекса РК заложить рассмотрение военными судами административных дел, связанных с военнослужащими Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, гражданами, проходящими военные сборы, за исключением дел подсудных другим специализированным судам.

Еще одной возможностью расширения подсудности военных судов гарнизонов может стать расширение категории гражданских дел, подсудных военным судам, по спорам неэкономического характера между юридическими лицами воинских формирований и управлений.

- 10 марта 2017 года Глава государства подписал поправки в Конституцию страны, в том числе касающиеся судебной системы...

- Да, действительно, один из блоков поправок затрагивает вопросы судебной системы, внесены изменения, которые уточняют ее конституционные основы.

Так, в пункт 3 статьи 79 Конституции внесены изменения, устанавливающие, что требования к судьям будут определяться Конституционным законом. Кроме того, новая редакция статьи 81 Основного закона уточняет функции Верховного суда. Вместо положения об осуществлении надзора за деятельностью местных и других судов определено, что Верховный суд в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела, что закрепляет его роль как суда кассационной инстанции.

Как юрист хотел бы особо отметить решение Главы государства об отказе от своих приоритетных полномочий в пользу Парламента. Одно из таких изменений - исключение пункта 2 статьи 45 Конституции РК, устанавливающего издание Президентом законов и указов, имеющих силу законов, тем самым значительно повышается ответственность Парламента перед народом.

Основная задача конституционной реформы - построить более современную и, главное, устойчивую политическую систему управления государством. Перераспределение полномочий позволит увеличить эффективность всех органов власти.

Таким образом, все эти изменения позитивно повлияют на дальнейшее развитие государства, будут способствовать политической стабильности и экономическому росту страны. Думаю, это планомерный шаг вперед, к взятому курсу по вхождению в ряды тридцати наиболее развитых стран мира.

Главой государства всегда уделялось особое внимание развитию судебной системы страны. Верховным судом за последние годы проделана большая работа по совершенствованию уровня и качества отправления правосудия, приближению его к мировым стандартам. В связи с этим произошли кардинальные преобразования судоустройства и судопроизводства. Улучшились условия работы, необходимые для отправления правосудия, в том числе материально-технического обеспечения судов.

Таким образом, государством созданы все необходимые условия для успешного функционирования судебной власти, и теперь только от нашей работы зависит, насколько эффективно мы будем продвигаться вперед по пути становления судебной системы, отвечающей международным стандартам.

Для этого судьям следует ежедневно самосовершенствоваться, уделяя время саморазвитию и самообразованию. Только тогда служители Фемиды смогут на должном уровне отвечать за судьбы других людей, защищать их конституционные права, свободы и интересы. Поэтому хотелось бы пожелать всем судьям независимого и ответственного подхода к отправлению правосудия.