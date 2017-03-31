Лондонский террорист заранее проработал маршрут движения перед атакой - СМИ

Данные системы GPS о передвижениях Масуда показали, что террорист проехал по Вестминстерскому мосту 18 марта — за три дня до наезда на пешеходов.

Исполнитель теракта в Лондоне, Халид Масуд, задавивший машиной нескольких человек в британской столице 22 марта, заранее разработал маршрут движения перед нападением, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в британских органах безопасности,





По данным источников, данные системы GPS о передвижениях Масуда показали, что террорист проехал по Вестминстерскому мосту 18 марта — за три дня до наезда на пешеходов. А в день теракта он повторил тот маршрут следования.

Подобные действия доказывают, что террорист заранее планировал нападение, заявили источники. Однако выбор времени для отработки действий говорит о том, что Масуд не проходил специальной подготовки у боевиков. Пробный проезд он проделал в выходной день, а само нападение — в среду, когда меры безопасности и количество автомобилей на дорогах могли быть совершенно другими.





Представитель лондонской полиции заявил, что правоохранительные органы не готовы сообщить новых подробностей дела, так как расследование еще продолжается.





Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, были ранены 50 человек из 10 стран.



