Мегазвезда Пласидо Доминго выступит в «Астана Опера»

Король оперы Пласидо Доминго готовится выступить в опере «Травиата» Дж. Верди 1 и 3 августа. На сцене Большого зала театра «Астана Опера» величайший вокалист современности исполнит партию Жоржа Жермона. Билеты уже поступили в продажу , сообщает пресс-служба театра.

Выступления состоятся в рамках программы «ЭКСПО-2017» при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Пласидо Доминго знают не только любители классической музыки, его имя широко известно во всем мире. Маэстро был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за максимальное количество вызовов на бис после выступления (101 раз) и обширный репертуар: к 2016 году на его счету 147 исполненных ролей и 3800 выступлений на лучших мировых сценах. Более 500 раз Пласидо Доминго вставал за дирижерский пульт; более ста раз принимал участие в съемках фильмов и аудио- и видеозаписях.





Всемирную славу маэстро приобрел во время совместного участия с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом в проекте «трех теноров». Баритоновые партии в опере он начал исполнять с 2009 года. Четыре года спустя состоялся дебют великого певца в роли Жоржа Жермона.













Воплощая образ, Пласидо Доминго передает каждый душевный порыв и малейшее переживание своего героя. Жорж Жермон – это, прежде всего, любящий отец, который желает своим детям только самого лучшего. Однако в борьбе за благополучие семьи он создает мучительную ситуацию для сына Альфреда и его возлюбленной. Во втором акте Жермон читает лицемерные нравоучения Виолетте, в чем впоследствии искренне раскаивается, испытывая глубокое чувство вины.





- Опера «Травиата» стала знаковой для меня с самого начала карьеры. В 1960 году, когда мне было всего девятнадцать лет, я пел в ней небольшую партию Гастона в Монтеррее, (Мексика). На следующий год в этом же городе я исполнил свою первую главную роль Альфреда. Кроме того, я дирижировал этим великим шедевром, и теперь мне выпало счастье выступать с баритоновой ролью Жоржа Жермона, отца Альфреда, - отмечает Пласидо Доминго.





За более полувека своей блистательной карьеры Пласидо Доминго стал обдадателем множества наград, присужденных разными государствами. Он – лауреат 12 премий Грэмми, обладатель Президентской медали Свободы (США), Кавалер Большого креста Ордена Гражданских заслуг и Ордена Изабеллы Католической (Испания), Почетный Рыцарь-Командор Ордена Британской империи, Командор Ордена Почётного легиона и Ордена Искусств и литературы (Франция) и т.д. Певец является почетным доктором семнадцати ведущих мировых университетов, в числе которых Оксфордский университет (Великобритания), Гарвардский университет, Джульярдская школа (США) и др.





Начало в 19:00.