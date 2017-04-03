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Кызылординцы вновь на высоте!

3 апреля 2017, 16:16

В составе сборной команды области выступили спортсмены из Шиелийского, Жанакорганского районов, поселка Тугускен и города Кызылорда.

На завершившемся в Петропавловске на чемпионате страны по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2002-2004 гг.. успешно выступили атлеты из Кызылординской области, которые заняли первое место в общекомандном зачете. В активе спортсменов Кызылординской области 6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей.

В составе сборной команды области выступили спортсмены из Шиелийского, Жанакорганского районов, поселка Тугускен и города Кызылорда.

В частности, победителями соревнования в своих весовых категориях стали Алтынбек Омирали (до 38 кг), Перизат Алибек (40 кг), Нуртилеу Анарбай (50 кг), Жансая Сайдуллаева (+57 кг), Кайсар Толен (60 кг) и Диас Мажитов (65 кг). Серебряными призерами чемпионата стали Нургали Омар (до 42 кг), Сания Сейлханова (44 кг), Нурберген Ергали (46 кг), Аслан Абсаттар (50 кг), Асулан Адилхан (60 кг) и Бакдаулет Аманкелдиулы (71 кг).



Бронзовых медалей удостоились Зарина Сериккали (до 36 кг), Айберген Маукенбай (46 кг), Бердибек Амирбек (55 кг), Куаныш Аседулла (71 кг) и Шерхан Оразкул (77 кг).

Тренер атлетов подготовивший к соревнованию Абсаттар Садыков.



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