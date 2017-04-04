В Сочи 1200 человек спустились с горы в купальниках
4 апреля 2017, 10:27
Организаторы говорят, что на склоне встретились люди из 25 городов России.
На горнолыжном курорте «Роза Хутор» попытались установить новый рекорд Гиннеса. На лыжах и сноубордах с горы спустились 1200 человек. И все они в купальниках.
Организаторы говорят, что на склоне встретились люди из 25 городов России. Прошлый рекорд также установлен в Сочи: в прошлый раз в спуске поучаствовали 1008 человек. Установлен новый рекорд или нет, узнаем через несколько месяцев, когда представители Книги рекордов все подсчитают.
Фото: instagram.com/annet686, anton_melentyev, ski_like_pro, nikkolaskrd, katrin_leonova__, rossiletov, elena_kusnetsova, kravregina, artgaribyan, fotosochi_vladimir, sashatskaya, vitabelko, katoshenka, korotkovayulya, arinabalerinaa, serega_so4inskii, _f_kseniya, noshcenkohelen, lena_ryabenko, mityaich44, hummer_nik
Источник sports.ru
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