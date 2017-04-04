В Сочи 1200 человек спустились с горы в купальниках

Организаторы говорят, что на склоне встретились люди из 25 городов России.

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» попытались установить новый рекорд Гиннеса. На лыжах и сноубордах с горы спустились 1200 человек. И все они в купальниках.





Организаторы говорят, что на склоне встретились люди из 25 городов России. Прошлый рекорд также установлен в Сочи: в прошлый раз в спуске поучаствовали 1008 человек. Установлен новый рекорд или нет, узнаем через несколько месяцев, когда представители Книги рекордов все подсчитают.













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