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Девушка Максима Арышева обратилась к СМИ

4 апреля 2017, 11:04

В соцсетях она просит не беспокоить её, так как информация о причастности Максима Арышева ещё не проверена.

Александра Рыбальченко, девушка теперь уже печально известного 22-летнего студента Санкт-Петербургского государственного экономического университета Максима Арышева, пропавшего после взрыва в метро Санкт-Петербурга, попросила в социальных сетях не писать и не беспокоить её, так как информация о причастности Максима ещё не проверена, как и не найден он сам, передает Zakon.kz

"Не пишите мне, пожалуйста. Данные, которые вы читаете, ещё не проверены. Недоступна до завтрашнего дня", – написала А.Рыбальченко "ВКонтакте".

Судя по фото со страницы девушки у них с Максимом были довольно серьезные близкие отношения.





Напомним, что ранее глава пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков прокомментировал ситуацию по поиску казахстанского студента, пропавшего после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Он отметил, что поиски Максима продолжаются.

Представитель МИД добавил, что была информация, что среди погибших может быть его тело. Но после осмотра генеральным консулом и родственниками информация не подтвердилась. Тело принадлежало другому человеку. Поэтому пока подтвержденных сведений о том, что Максим есть среди погибших или пострадавших, нет.

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Фото: vk.com




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