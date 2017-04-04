Девушка Максима Арышева обратилась к СМИ

В соцсетях она просит не беспокоить её, так как информация о причастности Максима Арышева ещё не проверена.

Александра Рыбальченко, девушка теперь уже печально известного 22-летнего студента Санкт-Петербургского государственного экономического университета Максима Арышева, пропавшего после взрыва в метро Санкт-Петербурга, попросила в социальных сетях не писать и не беспокоить её, так как информация о причастности Максима ещё не проверена, как и не найден он сам , передает , передает Zakon.kz

"Не пишите мне, пожалуйста. Данные, которые вы читаете, ещё не проверены. Недоступна до завтрашнего дня", – написала А.Рыбальченко "ВКонтакте".





Судя по фото со страницы девушки у них с Максимом были довольно серьезные близкие отношения.

























Представитель МИД добавил, что была информация, что среди погибших может быть его тело. Но после осмотра генеральным консулом и родственниками информация не подтвердилась. Тело принадлежало другому человеку. Поэтому пока подтвержденных сведений о том, что Максим есть среди погибших или пострадавших, нет.





Все новости по теме читайте здесь





Фото: vk.com











