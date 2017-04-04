В Жамбылской области проводится конкурс «Знай и люби свой край!»

Лучшие детские работы будут отмечены путевкой на посещение Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

В Жамбылской области проводится областной конкурс детского творчества «Знай и люби свой край!», передает пресс-служба акима области.





Мероприятие приурочено к Международной выставке «Астана ЭКСПО-2017».





Участниками конкурса являются школьники региона, в том числе воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями. Возраст конкурсантов от 10 до 18 лет.





Цель проекта - воспитание интересов и любви к родине на основе целенаправленного ознакомления учащихся с историей родного края.





Мероприятие организовано в два этапа. Первый этап состязания «Знай и люби свой край!» проводится с 15 марта по 28 апреля текущего года.





В рамках конкурса будет организовано экскурсионное посещение музея под открытым небом «Коне Тараз».





Второй тур «История края глазами детей» планируется провести в первой декаде мая.









На данном этапе будут отобраны лучшие сочинения-рассуждения на тему «История древнего Тараза» с отражением исторических событий родного края, фактов из жизни существования древнего города, а также лучшие творческие работы на тему «Зарисовки древнего Тараза», выполненные в любом формате и творческом решении ( графика, живопись, прикладное искусство и так далее).





Конкурс творчества стимулирует интерес у детей и подростков к изучению истории, культуры, природы родного края, способствует распространению исторических, краеведческих знаний, содействует формированию у подрастающего поколения навыков исследовательской работы.





По его условиям в своих ярких, искусно выполненных работах, юные мастера должны запечатлеть содержательные, логично изложенные, интересные события и факты родного края.





По итогам областного конкурса детского творчества «Знай и люби свой край!» победители будут награждены специальными дипломами и ценными подарками.





Лучшие детские работы будут отмечены путевкой на посещение Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».





Организаторами данного конкурса являются областное управление образования и товарищество с ограниченной ответственностью «Туристический центр «Золотой караван».























