В Жамбылской области проводится конкурс «Знай и люби свой край!»
4 апреля 2017, 11:14
Лучшие детские работы будут отмечены путевкой на посещение Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».
В Жамбылской области проводится областной конкурс детского творчества «Знай и люби свой край!», передает пресс-служба акима области.
Мероприятие приурочено к Международной выставке «Астана ЭКСПО-2017».
Участниками конкурса являются школьники региона, в том числе воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями. Возраст конкурсантов от 10 до 18 лет.
Цель проекта - воспитание интересов и любви к родине на основе целенаправленного ознакомления учащихся с историей родного края.
Мероприятие организовано в два этапа. Первый этап состязания «Знай и люби свой край!» проводится с 15 марта по 28 апреля текущего года.
В рамках конкурса будет организовано экскурсионное посещение музея под открытым небом «Коне Тараз».
Второй тур «История края глазами детей» планируется провести в первой декаде мая.
На данном этапе будут отобраны лучшие сочинения-рассуждения на тему «История древнего Тараза» с отражением исторических событий родного края, фактов из жизни существования древнего города, а также лучшие творческие работы на тему «Зарисовки древнего Тараза», выполненные в любом формате и творческом решении ( графика, живопись, прикладное искусство и так далее).
Конкурс творчества стимулирует интерес у детей и подростков к изучению истории, культуры, природы родного края, способствует распространению исторических, краеведческих знаний, содействует формированию у подрастающего поколения навыков исследовательской работы.
По его условиям в своих ярких, искусно выполненных работах, юные мастера должны запечатлеть содержательные, логично изложенные, интересные события и факты родного края.
По итогам областного конкурса детского творчества «Знай и люби свой край!» победители будут награждены специальными дипломами и ценными подарками.
Лучшие детские работы будут отмечены путевкой на посещение Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017».
Организаторами данного конкурса являются областное управление образования и товарищество с ограниченной ответственностью «Туристический центр «Золотой караван».
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