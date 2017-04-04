В Кызылорде обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса

4 апреля в Кызылорде под председательством акима области Крымбека Кушербаева состоялось совещание по вопросам развития малого и среднего бизнеса.





Открывая заседание, глава региона отметил, что Президент РК в своем Послании от 31 января поставил задачу к 2050 году увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП государства до 50 процентов.





- В целях реализации этой задачи в нашей области была разработана Единая региональная дорожная карта по массовому развитию предпринимательства. Основная цель Дорожной карты – объединить и эффективно использовать все государственные и региональные программы по поддержке предпринимательства, - сообщил Кушербаев.





О возможностях Дорожной карты и рекомендациях по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Кызылорде сообщил заместитель акима области Евгений Ким.





- Совместно с заинтересованными госорганами и финансовыми институтами, изучив все возможности мер государственной поддержки предпринимательства, утвердили специализацию города Кызылорда в разрезе отраслей экономики и все индикаторы загрузили в ситуационный центр акимата. Теперь мы можем прозрачно отслеживать, как работают сельские акимы по развитию массового предпринимательства, - сообщил Ким.





Аким города Нурлыбек Налибаев доложил о проводимой работе по вовлечению кызылординцев в предпринимательство.





По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений акиму города и пригородных сельских населенных пунктов.





Напомним, ранее выездные заседания по вопросам развития МСБ были проведены во всех районах области.



