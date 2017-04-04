Мать погибшего Максима Арышева не собирается судиться с российскими СМИ
4 апреля 2017, 21:02
Руководство и студенческий актив Санкт-Петербургского государственного экономического университета предложили ей свою помощь.
Мать погибшего при теракте в санкт-петербургском метро казахстанца Ирина Арышева заявила, что не намерена подавать в суд на некоторые российские СМИ, которые опубликовали непроверенную информацию о причастности ее сына Максима Арышева к инциденту, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.
"Знаете, им повезло, что я очень поздно об этом узнала, когда уже вышло опровержение, когда миллион людей мне написали "Ирина, мы не верим!" Я ничего не собираюсь делать. Пусть это останется на их совести", – сообщила она.
Она также рассказала о встрече с руководством Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
"Руководство и студенческий актив рассказали, как учился мой мальчик. Они предложили мне свою помощь. Я была рада их увидеть, потому что эти три года учебы Максим проявил себя только с хорошей стороны. Ужасно, что мы встретились при таких обстоятельствах. Я им очень благодарна".
Ирина Арышева выразила огромную признательность за помощь Посольству и Генеральному консульству РК в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в данный момент Посольство РК совместно с Генеральным консульством Казахстана в Санкт-Петербурге оказывает содействие в организации доставки тела Максима Арышева на родину.
В понедельник около 14:30 (17:30 аст) на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.
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Фото: личная страница в "ВКонтакте".
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