Мать погибшего Максима Арышева не собирается судиться с российскими СМИ

Мать погибшего при теракте в санкт-петербургском метро казахстанца Ирина Арышева заявила, что не намерена подавать в суд на некоторые российские СМИ, которые опубликовали непроверенную информацию о причастности ее сына Максима Арышева к инциденту, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Посольства РК в РФ.





"Знаете, им повезло, что я очень поздно об этом узнала, когда уже вышло опровержение, когда миллион людей мне написали "Ирина, мы не верим!" Я ничего не собираюсь делать. Пусть это останется на их совести", – сообщила она.





Она также рассказала о встрече с руководством Санкт-Петербургского государственного экономического университета.





"Руководство и студенческий актив рассказали, как учился мой мальчик. Они предложили мне свою помощь. Я была рада их увидеть, потому что эти три года учебы Максим проявил себя только с хорошей стороны. Ужасно, что мы встретились при таких обстоятельствах. Я им очень благодарна".





Ирина Арышева выразила огромную признательность за помощь Посольству и Генеральному консульству РК в Санкт-Петербурге.





Напомним, что в данный момент Посольство РК совместно с Генеральным консульством Казахстана в Санкт-Петербурге оказывает содействие в организации доставки тела Максима Арышева на родину.





В понедельник около 14:30 (17:30 аст) на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв . Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли , 49 пострадавших находятся в больницах.





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