Разыскиваемый по делу об убийстве полицейских в Астрахани обнаружен в Атырауской области

Уроженец Казахстана Гизатов Альибек Батырбекович обнаружен в Атырауской области, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.





"В результате проведенных оперативных мероприятий один из разыскиваемых Гизатов Альибек Батырбекович (уроженец Казахстана, 1990 года рождения), обнаружен в Атырауской области. Установлено, что Гизатов прибыл на территорию республики 31 марта т.г. для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал", - говорится в сообщении КНБ РК.





В настоящее время решается вопрос о передаче Гизатова российской стороне для определения его причастности к совершенному преступлению.





Напомним , 4 апреля в Астрахани были убиты двое полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Личности восьмерых подозреваемых установлены . Один из низ был задержан в Астраханской области.



