Разыскиваемый по делу об убийстве полицейских в Астрахани обнаружен в Атырауской области
4 апреля 2017, 21:28
Уроженец Казахстана, по предварительным данным, участия в вооруженном нападении не принимал.
Уроженец Казахстана Гизатов Альибек Батырбекович обнаружен в Атырауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
"В результате проведенных оперативных мероприятий один из разыскиваемых Гизатов Альибек Батырбекович (уроженец Казахстана, 1990 года рождения), обнаружен в Атырауской области. Установлено, что Гизатов прибыл на территорию республики 31 марта т.г. для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал", - говорится в сообщении КНБ РК.
В настоящее время решается вопрос о передаче Гизатова российской стороне для определения его причастности к совершенному преступлению.
Напомним, 4 апреля в Астрахани были убиты двое полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Личности восьмерых подозреваемых установлены. Один из низ был задержан в Астраханской области.
Фото: arnapress.kz.
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