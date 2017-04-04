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Разыскиваемый по делу об убийстве полицейских в Астрахани обнаружен в Атырауской области

4 апреля 2017, 21:28

Уроженец Казахстана, по предварительным данным, участия в вооруженном нападении не принимал.

Уроженец Казахстана Гизатов Альибек Батырбекович обнаружен в Атырауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

"В результате проведенных оперативных мероприятий один из разыскиваемых Гизатов Альибек Батырбекович (уроженец Казахстана, 1990 года рождения), обнаружен в Атырауской области. Установлено, что Гизатов прибыл на территорию республики 31 марта т.г. для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал", - говорится в сообщении КНБ РК.

В настоящее время решается вопрос о передаче Гизатова российской стороне для определения его причастности к совершенному преступлению.

Напомним, 4 апреля в Астрахани были убиты двое полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Личности восьмерых подозреваемых установлены. Один из низ был задержан в Астраханской области.

Фото: arnapress.kz.

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