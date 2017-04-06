Жамбылские учёные стали обладателями золотой медали международной книжной ярмарки
6 апреля 2017, 10:44
Им вручили сертификаты и золотые медали Франкфуртской книжной ярмарки-2016 (Frankfurter Buchmesse).
Жамбылские учёные стали обладателями золотой медали на международной Франкфуртской книжной ярмарки-2016.
На заседании научного совета Таразского инновационно-гуманитарного университета чествовали студентов и преподавателей, отличившихся на различных конкурсах и олимпиадах республиканского и международного масштаба.
Особое внимание было уделено профессорам В.Киму и М.Немеребаеву. Им вручили сертификаты и золотые медали Франкфуртской книжной ярмарки-2016 (Frankfurter Buchmesse).
На крупнейшей в мире книжной ярмарке ежегодно выставляют свои работы около 7-ми тысяч участников из 100 стран мира.
Эксперты по достоинству оценили монографию «Методология выявления духовно-нравственной воспитанности учащихся», написанную доктором педагогических наук, академиком региональной Академии менеджмента, профессором Владимиром Кимом в соавторстве с доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии естествознания М. Немеребаевым и кандидатом технических наук Виктором Кимом.
Книга была посвящена проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи, обучащейся в многонациональном коллективе. Ценность работы заключается в том, что авторы использовали свой многолетний опыт работы преподавателей в образовательных учреждениях.
На счету академика В. Кима 320 работ, в том числе 60 методических рекомендаций и 23 монографии. В 2013 году он был награжден золотой медалью имени Ф. Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли».
Было отмечено , что еще ни одна казахстанская книга не была оценена на книжной ярмарке во Франкфурте.
В настоящее время идет работа над двумя книгами, в которых будут рассмотрены пути и проблемы противодействия терроризму и экстремизму.
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