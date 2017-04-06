Отказ от медосвидетельствования приравняют к вождению в нетрезвом состоянии

"Законопроект содержит нормы, усиливающие требования к дисциплине на дорогах. Так, за отказ от освидетельствования в состоянии алкогольного опьянения предусматривается наказание в виде лишения прав на три года. Сейчас норма предусматривает два года. После долгого обсуждения рабочая группа решила уравнять санкции этих двух статей, потому что отказ от освидетельствования, по нашему мнению, равен управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также за управление в нетрезвом состоянии прав теперь будут лишать и инвалидов. Сейчас такое наказание к ним не применяется", — сообщил глава рабочей группы комитета палаты по законодательству и судебно-правовой реформе депутат Канат Мусин.

Водителя также обяжут выполнять требования сотрудника полиции после остановки транспортного средства.

"Если мы говорим, что жестко регламентируются действия сотрудника полиции, что он должен сделать, мы считаем логичным и справедливым обязать водителя выполнять законные требования сотрудника полиции. Это делается, чтобы исключить разногласия при остановке транспортных средств. Этот процесс сейчас имеет неуправляемый характер и различные видеоматериалы в социальных сетях порой показывают, как и водители начинают манипулировать своими действительными или воображаемыми правами. По этой причине возникают конфликты", — указал Мусин.





В закон вводится обязательное требование об использовании мотошлема водителем и пассажиром. До сих пор эта норма содержалась только в ПДД.



