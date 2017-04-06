Дорога Чолпон-Ата – Алматы сократит путь казахстанцам до Иссык-Куля

Досумбетов добавил, что протяженность дороги от Чолпон-Аты до Алматы будет короче, чем планировалось. Ранее сообщалось, что протяженность автодороги составит 250-260 километров, теперь установлено протяженность составит 120-130 километров.





Недавно этот вопрос обсуждали на заседании парламента страны, где министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщал, что Казахстан приступил к подготовке технико-экономического обоснования проекта по строительству автодороги Чолпон-Ата – Алматы и ищет инвесторов.





Как сообщалось, расстояние дороги от Чолпон-Аты до Алматы самое короткое через перевал Кастек, который расположен на высоте 3200 метров. Дорога пройдет через село Кемин в местности Ак-Бейит.





​Еще ​12 августа 2015 года​ на официальной церемонии открытия кыргызско-казахстанской таможенной границы президент Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан рассмотрит строительство данной дороги, добавив, что дорога поможет оживить бизнес и торговлю между странами.