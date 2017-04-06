Дорога Чолпон-Ата – Алматы сократит путь казахстанцам до Иссык-Куля
6 апреля 2017, 16:41
Протяженность дороги от Чолпон-Аты до Алматы составит 120-130 километров.
Строительство новой трассы Чолпон-Ата – Алматы сократить дорогу казахстанским туристам до Иссык-Куля. Сейчас казахстанцам приходится добираться до озера через Бишкек, что занимает много времени. Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог Кыргызстана Кылычбек Досумбетов сообщил, что с кыргызской стороны протяженность дороги составить порядка 1,5 километра, остальная часть будет пролегать по территории Казахстана. Казахстанская сторона, как сообщалось, искала инвестиции для строительства дороги, сообщает bnews.kz.
Досумбетов добавил, что протяженность дороги от Чолпон-Аты до Алматы будет короче, чем планировалось. Ранее сообщалось, что протяженность автодороги составит 250-260 километров, теперь установлено протяженность составит 120-130 километров.
Недавно этот вопрос обсуждали на заседании парламента страны, где министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов сообщал, что Казахстан приступил к подготовке технико-экономического обоснования проекта по строительству автодороги Чолпон-Ата – Алматы и ищет инвесторов.
Как сообщалось, расстояние дороги от Чолпон-Аты до Алматы самое короткое через перевал Кастек, который расположен на высоте 3200 метров. Дорога пройдет через село Кемин в местности Ак-Бейит.
Еще 12 августа 2015 года на официальной церемонии открытия кыргызско-казахстанской таможенной границы президент Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан рассмотрит строительство данной дороги, добавив, что дорога поможет оживить бизнес и торговлю между странами.
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