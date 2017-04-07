Аким Жамбылской области совершает облет паводкоопасных зон региона

Главой региона с воздуха были осмотрены русла рек Аса, Талас, Шу и озера Акколь.

Сегодня аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев лично инспектирует с вертолета паводкоопасные районы, передает пресс-служба акима области.





Маршрут облета пролегает через территории Таласского, Шуского, Мойынкумского, Кордайского районов.





Главой региона с воздуха были осмотрены русла рек Аса, Талас, Шу и озера Акколь.









Также Карим Кокрекбаев ознакомился с состоянием зимовки Турлыбай Бериккаринского сельского округа и моста на реке Аса трассы Аккол-Ушарал Таласского района.





Кроме того, будут произведены осмотры и проверены регулирущее гидросооружение «Радай», водохранилища «Тасоткел», «Аксу» «Какпатас» Шуского и Кордайского районов.









На сегодня в Жамбылском районе из-за увеличения объема воды реки Аса продолжается перелив через дорожное полотно дороги, ведущей в дачный массив «Дорожник». Угрозы населению и жилым домам нет. Движение автотранспорта в дачный массив осуществляется по дороге через отделение «Каратау», пешеходное сообщение осуществляется через Асинский гидроузел.





В целях отслеживания уровня воды организовано круглосуточное дежурство работниками местных исполнительных органов.





На 515 км автодороги Западная Европа-Западный Китай силами местных исполнительных органов проводятся работы по укреплению и наращиванию дамбы протяженностью 1100 метров. Ведется контроль за уровнем воды и состоянием береговой линии.









Отметим, что 28 марта текущего года аким области провел заседание оперативного штаба, где были даны соответстующие указания акимам районов и города Тараз, государственным органам и аварийно-спасательным службам региона.





Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области



