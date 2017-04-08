ХК «Торпедо» впервые в истории вышел в финал плей-офф ВХЛ

В финале плей-офф ВХЛ усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с балашихинским «Динамо».

В шестом матче 1/2 плей-офф ВХЛ в Тюмени усть-каменогорское «Торпедо» сыграло с «Рубином», пишет Sports.kz.

В первом периоде счет открыл усть-каменогорец Евгений Рымарев. Во второй двадцатиминутке на шайбы Майка Далхёйсена и Дениса Игнашина из «Торпедо» ответил Михаил Потякин из «Рубина». В третьем отрезке игры Майк Далхёйсен Александр Шин продолжили громить тюменцев.

В финале плей-офф ВХЛ усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с балашихинским «Динамо».

«Рубин» — «Торпедо» 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Счет в серии: 2:4

Шайбы:

0:1 — 08:47 Рымарев (Шин). В равенстве

0:2 — 22:53 Далхёйсен (Юшков). В равенстве

1:2 — 27:54 Потякин (Белов). В равенстве

1:3 — 38:38 Игнашин. В равенстве

1:4 — 52:51 Далхёйсен. В равенстве

1:5 — 53:02 Шин (Рымарев). В равенстве

Вратари: Франскевич — Полуэктов

Штраф: 13:11 (4:4, 7:5, 2:2).