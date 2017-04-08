Полиция заявила, что усиленно ищет тех, кто стоит за терактом в Стокгольме

Полиция безопасности Швеции (SÄPO) усиленно работает над сбором информации в связи с совершенным в Стокгольме терактом, говорится в опубликованном в субботу сообщении SÄPO для прессы, передает передает РИА Новости





Грузовик на высокой скорости в пятницу днем наехал на людей , находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Ahlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.





"Полиция безопасности рассматривает произошедшее как совершенный теракт. Мы проводим интенсивную работу по сбору оперативной информации, для того чтобы выяснить, кто стоит за произошедшим. После случившегося мы работали каждую минуту и продолжаем неустанно работу", — цитируются в заявлении слова главы полиции безопасности Швеции Андерса Торнберга.





Предварительное следствие ведет непосредственно полиция Швеции, и служба безопасности содействует этому расследованию.





Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о теракте, и рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено, и мужчина подозревается в совершении террористического преступления. Не исключается также, что именно он и был водителем грузовика. По сообщениям СМИ, задержанному 39 лет, и он из Узбекистана.





По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.





Людмила Божко.





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