Казахстан досрочно обыграл КНР в Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана после победы в плей-офф первой группы Davis Cup будет оспаривать место в элитном дивизионе этих соревнований.

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов в субботу принесли мужской сборной РК победу в матче плей-офф первой группы зоны Азия/Океания Кубка Дэвиса со сборной Китая.





В субботу в матче проходили встреча в парном разряде: пара Голубев/Недовесов была сильнее дуэта Бай Янь/Мао-Синь Гун — 3:6, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3. Накануне казахстанцы Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко обыграли в двух встречах одиночного разряда китайцев Ди У и Цзэ Чжанга.





После победы в парном разряде счет стал 3:0 в пользу казахстанской команды, и она стала досрочной победительницей этой встречи (всего матч состоит из пяти встреч, так что при любом завершении двух оставшихся игр Казахстан останется победителем матча).





Сборная Казахстан после победы в плей-офф первой группы получила право на участие в стыковых матчах с одним из аутсайдеров мировой группы в борьбе за путевку в высший дивизион Davis Cup.





Соперниками Казахстана по стыковому матчу могут стать проигравшие в одной восьмой финала мировой группы нынешнего розыгрыша Кубка: команды Хорватии, России, Канады, Японии, Швейцарии, Чехии, Германии и Аргентины.





В прошлом году казахстанская сборная впервые с 2011 года выбыла из мировой группы этого турнира: в первом круге розыгрыша казахстанцы уступили сборной Сербии (2:3), а в переходном матче проиграли России (1:3).





Кубок Дэвиса (Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, проводящиеся ежегодно Международной федерацией тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Матчи Кубка Дэвиса состоят из пяти встреч — четырех одиночных и одной парной — и проводятся между командами, разделенными на разные уровни и группы.





Первый уровень представлен мировой группой (World Group), матчи в ней проводятся по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира). Последующие уровни разделены по зонам: Америка, Европа/Африка, Азия/Океания. Каждая зона содержит четыре группы. Две высшие группы проводят турнир по олимпийской системе, две низшие группы — по круговой. Победители группы переходят на уровень выше, проигравшие — на уровень ниже (за исключением последней, четвертой группы). Победители первой группы играют квалификационный турнир с аутсайдерами мировой группы за право выступать на высшем уровне в следующем сезоне.







