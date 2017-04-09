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Журналисты назвали имя стокгольмского террориста

9 апреля 2017, 22:11

В феврале 2017-го года его объявили в розыск как скрывающегося от депортации.

Шведские журналисты узнали имя выходца из Узбекистана, совершившего теракт в Стокгольме. Результаты расследования в воскресенье, 9 апреля, опубликовала газета Expressen.

Мужчину зовут Рахмат Акилов, ему 39 лет. Он, как и сообщалось ранее, выходец из Узбекистана. В 2014 году этот человек подавал прошение об убежище, два года спустя получил отказ. В феврале 2017-го года его объявили в розыск как скрывающегося от депортации.

Шведская полиция подтвердила информацию, что Акилов симпатизирует экстремистским организациям, в том числе «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Днем 7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. Позже стало известно, что в машине была взрывчатка. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки теракта.

Источник: Lenta.ru.

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Фото: TT News Agency / Reuters.

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