Правительство РК скорректировало комплексный план приватизации объектов

В ходе заседания правительства были скорректированы графики и перечень приватизации объектов госсобственности и квазисектора по комплексному плану приватизации на 2016-2020 годы в Казахстане, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Задача поставлена, сроки все перенесены и определены, графики переутверждены. Так называемую Дорожную карту составили, теперь остается только четкое соблюдение всех утвержденных графиков. Касательно перечня предприятий, которые должны оставаться в госсобственности, тут было сказано и в рамках нашего закона по YellowPages более 100 объектов мы уже вывели, дополнительно включили в перечень объектов, которые будут переданы в конкурентную среду. Как Аблай Исабекович (Мырзахметов, глава НПП «Атамекен») говорил, что еще больше надо провести работу. Я в принципе не возражаю. Давайте вместе отработаем, все эти дополнительные вопросы отрегулируем», - сказал Б. Сагинтаев.





Кроме того, он добавил, что в скором времени в правительстве состоится большое совещание по внедрению принципов государственно-частного партнерства.





«По ГЧП на самом деле хорошая тема - и глава государства спрашивает с нас, и с акимов. Мы видим, в одних регионах хорошо продвигается данная форма управления собственностью, а в других - не очень, но, тем не менее, все препятствия будут отрегулированы, сняты. Мы договорились, что в ближайшее время проведем большое совещание по ГЧП, рассмотрим все барьеры, которые у нас сегодня существовали, насколько мы убрали. Каждое министерство отдельно доложит по своим направлениям. Также вопрос по инвентаризации. Глава государства на расширенном заседании правительства давал поручения еще раз провести эту работу. Миннацэкономики практически завершил работу, актуализировал перечень подлежащих в передачу в конкурентную среду, поэтому нам необходимо будет переутвердить соответствующим решением правительства», - уточнил премьер-министр.





После этого члены Кабмина зарегистрировались и приняли данный документ путем голосования.





Как рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулемейнов, в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» правительству поручено завершить приватизацию организаций, вошедших в Комплексный план, до конца 2018 года.





«Министерством финансов совместно с государственными органами и организациями, а также национальными управляющими холдингами проводится большая работа по активизации процесса приватизации. Так, по состоянию на 1 апреля 2017 года переутверждены Графики и разработаны Дорожные карты по реализации каждого объекта», - указал он.





По его словам, в результате в 2017 году будут выставлены на продажу 325 организаций, в 2018 году - 61.





«На IPO/SPO - 8 крупнейших активов нашей страны, из них 14 топовых объектов, такие как: АО «Эйр Астана», АО НАК «Казатомпром», АО «Казахтелеком», АО «НК «КазМунайГаз», АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «ТауКен Самрук» планируется вывести в 2019-2020 годах. На государственной комиссии по вопросам модернизации экономики приняты решения по способу реализации 22 активов из ТОП - 64, в том числе 8 компаний республиканской собственности и 14 компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также по 157 активам фонда из 215, подлежащих передаче в конкурентную среду. В дальнейшем работа по реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы будет продолжена согласно переутвержденным графикам реализации объектов», - заключил глава ведомства.





Автор: Ксения Давыдова, Астана