Пять медалей за два дня завоевали казахстанские тяжелоатлеты на юношеском чемпионате мира

В копилке сборной два «золота», «серебро» и две «бронзы».

Юношеская сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате Мира в Тайланде. В копилке сборной два «золота», «серебро» и две «бронзы».





8 апреля, Асылжан Бектай, выступавший в категории до 77 килограммов, завоевал бронзовую медаль. По сумме двух упражнений наш тяжелоатлет поднял 306 килограммов (140+166). Причем и в толчке, и в рывке Асылжан выиграл малые бронзовые награды. Первое место в этом весе с мировым рекордом занял спортсмен из США с результатом 332 килограмма (140+192), а «серебро» досталось представителю России - 312 килограммов (142+170).





В категории до 63 килограммов Дарья Павлова расположилась на втором месте 201 (90+111), уступив сопернице из Китая Ли Фан 210 (93+117).





Вторую «бронзу» для казахстанской Сборной завоевала Карина Кузганбаева (94+113). Спортсменка выступала в категории до 69 килограммов. «Серебро» в этом весе у спортсменки из Колумбии - 209 (95+114), а «золото» выиграла представительница Эквадора - 220 (100+120).





Следом в категории до 85 килограммов чемпионом стал Артем Антропов. По сумме двух упражнений атлет показал результат - 323 килограмма (138+185). Серебряную медаль выиграл представитель Польши - 318 (143+175), а бронзовым призером стал спортсмен из Ирана - 304 (132+172).





В категории до 75 килограммов копилка Сборной Казахстана пополнилась еще одной золотой медалью. Автором стала 15-летняя Ольга Пастухова. По сумме двоеборья она показала результат - 211 килограммов (91+120), опередив представительниц Узбекистана - 197 (89+108) и Мексики - 196 (90+106).

Еще одна представительница нашей Республики - Мария Базаркина заняла шестое место - 188 (83+105).



