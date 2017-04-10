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Глава государства: Теракт в Петербурге подтвердил - терроризм не имеет границ

10 апреля 2017, 19:51

События, которые произошли в Санкт-Петербурге, взволновали казахстанцев, мы переживали вместе с россиянами, - отметил Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Мир» прокомментировал теракт в петербургском метро.

«События, которые произошли в Санкт-Петербурге, взволновали казахстанцев, мы переживали вместе с россиянами. Я выразил свои соболезнования, сказал, что мы находимся вместе с Россией в этой горести, в этой беде. Это говорит о том, что терроризм не имеет границ, сегодня везде и где угодно может это случиться», - сказал Назарбаев.

Напомним, в результате теракта в метро 3 апреля погибли 14 человек, в том числе предполагаемый смертник. Более 50 людей пострадали.

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Фото: alau.kz.

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