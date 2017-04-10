Задержанный по делу о теракте в Петербурге является гражданином Таджикистана

По словам советника посольства Таджикистана в России Сарвара Бахти, причастность 39-летнего Содика Ортикова будет установлена в ходе следствия.

Один из задержанных в российской столице по делу о причастности ко взрыву в метро Санкт-Петербурга Содик Ортиков является гражданином Таджикистана. Об этом сообщил в понедельник Об этом сообщил в понедельник ТАСС советник посольства Таджикистана в России Сарвар Бахти.





"В Москве в рамках уголовного дела о взрыве в метро в северной столице были двое граждан, один из которых 39-летний Содик Ортиков", - сказал дипломат. Как отметил Бахти, его причастность к данному преступлению "будет установлена в ходе следственных мероприятий". "Говорить сейчас о его виновности мы не можем", - добавил он.





Ортиков родился и вырос в городе Курган-Тюбе - административном центре Хатлонской области. Последние 15 лет он проживал в Москве и работал поваром в одном из ресторанов.





Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". По сообщениям в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 13 человек, пострадали более 50.





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