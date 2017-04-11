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На что казахстанские коммунальщики тратят платежи граждан

11 апреля 2017, 09:50

Коммунальные тарифы в Казахстане несправедливые.

Почему тарифы постоянно растут, на что коммунальные службы тратят платежи граждан и насколько это все прозрачно узнали у общественного деятеля, председателя ОО "Казахстанская ассоциация "Прозрачный тариф" Петра Своика, передает 31 канал.

По мнению Петра Владимировича, коммунальные тарифы у нас несправедливые.

"Причем, с обоих концов - и для потребителя, потому что они уже на грани платежеспособности, и населения, и малого, и среднего бизнеса, и для самих предприятий. Не холдинговых надстроек, а именно предприятий. У них денег тоже остро не хватает", - сказал он.

Журналисты отметили, что как правило, монополисты закладывают в тариф часть своих расходов на модернизацию.

Петра Своика спросили - работает ли эта схема, есть ли эффект? То есть, могут ли простые потребители быть уверенными в том, что раз платят, то будут получать услугу бесперебойно?

"Это не монополисты закладывают, а Комитет по регулированию монополистов. Как раз перед девальвацией 2015 года утвердил вот такую новую политику. Тарифы утверждаются долгосрочными на несколько лет вперед, и в них сознательно по заявке монополиста закладывается надбавка на реконструкцию, модернизацию. Но схема практически не работает: во-первых, большую часть чего пытались заложить, инфляция съела, а во-вторых, тарифы не прозрачные", - подытожил Своик.


Фото: yk-news.kz

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