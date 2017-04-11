За вступление в ИГ казахстанцев будут лишать гражданства
11 апреля 2017, 10:46
В стране пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов.
Казахстанцев будут лишать гражданства за вступление в группировку «Исламское государство». Об этом в интервью телеканалу «МИР 24» рассказал президент РК Нурсултан Назарбаев.
«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера. От Казахстана в «Исламском государстве» сейчас человек 500-600, от стран бывшего Советского Союза – до пяти тысяч, а, может, и больше. В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов. Поэтому было принято решение закрыть им путь домой», - рассказал глава государства.
Фото: sputniknews-uz.com
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