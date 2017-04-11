Оградить от неправомерного вмешательства

Жазбек Абдиев, секретарь Центрального совета Союза судей РК

Деятельность судебной ветви власти, персонально судьи как носителя этой власти повседневно находится под пристальным вниманием общества и каждого гражданина.

Свидетельство тому - заголовки новостных лент и статьи в средствах массовой информации, посты в социальных сетях. Каждый готов дать свою оценку действиям судьи по тому или иному делу. Полагаю, что это в некоторой степени является результатом беспрецедентной открытости и прозрачности работы судебной системы, что само по себе значительно повысило уровень общественного контроля.

Подавляющее большинство судей осознают предъявляемые сегодня высокие требования к личности служителя Фемиды и к исполнению своих профессиональных обязанностей, к общению с гражданами относятся с большой ответственностью. Но, к сожалению, эта открытость, прозрачность имеет и свои риски. Доступность судебной информации, публичный характер основной массы судебных процессов, возможность свободно знакомиться с процессуальными судебными актами (они есть на интернет-ресурсах судов) зачастую используются не только в процессуальных целях. Порой проводится целенаправленная работа по дискредитации судебного решения, приговора, действий судьи в случаях, когда они не удовлетворяют конкретного субъекта. Причем эта деятельность обретает самые разно- образные формы и способы: от заказной статьи в наиболее популярных и читаемых печатных изданиях, видеоряда и соответствующих комментариев на телевизионных каналах до постов с просьбой «лайкнуть» (распространить) в социальных сетях. Нередко этим грешат и некоторые представители адвокатского сообщества. Надо отметить, все это имеет место как до вступления судебного акта в законную силу, так и после.

Авторы этих кампаний, возможно, не догадываются, что такими действиями они подрывают веру в правосудие, оказывают неправомерное вмешательство в деятельность судебной власти, что само по себе уже является нарушением законов Казахстана о независимости суда.

Еще одним способом повлиять на исход дела, предрешить его в свою пользу является, на первый взгляд, весьма безобидная просьба «взять дело на контроль», «хорошо и объективно его рассмотреть, Конечно, авторы таких обращений, вроде бы реализуют свое право на обычное обращение в органы власти, но все, кто сталкивался с такими просьбами, понимают суть этого вежливого ходатайства. Речь идет не толь- ко о морально-нравственных категориях, но и о прямых нарушениях законов о недопустимости вмешательства в деятельность суда.

Уверен, в казахстанской судебной системе уже покончено с подобными явлениями внутри судов, благодаря внутреннему контролю и самодисциплине судей. Но, как замечено выше, судьям все еще приходится противостоять разнообразию форм и способов внешнего неправо- мерного влияния на исход того или иного дела. Между тем независимость судебных органов гарантируется рядом международных норм и национальным законодательством. Так, согласно п.п. 1 и 2 Основных Принципов независимости судебных органов, одобренных резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября и 13 декабря 1985 года, независимость судебных органов гарантируется государством и закрепляется в Конституции или законах страны.

Все государственные и другие учреждения обязаны уважать независимость судебных органов и придерживаться ее. Судебные органы решают переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без любых ограничений, неправомерного влияния, давления, прямого или косвенного вмешательства с любой стороны и по каким-либо причинам.

Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 17 ноября 2010 года относительно независимости, эффективности и обязанностей судей содержит положения о том, что исполнительная и законодательная ветви власти должны гарантировать независимость судей и воздерживаться от действий, которые могут ее подорвать или доверие общества к ней.

В соответствии с положениями ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, целью обеспечения независимости судебной власти является обеспечение каждому лицу основополагающего права на рассмотрение дела справедливым судом только на законном основании и без какого-либо постороннего влияния. Независимость судебной власти является главным условием обеспечения верховенства права, эффективной защиты прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, интересов общества и государства. Это учитывается в определении качества важного критерия в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности.

Независимость и неприкосновенность судей гарантируются ст.ст. 77 и 79 Конституции Казахстана, которыми установлено, что судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются лишь закону.

Конституционным законом РК «О судебной системе и статусе судей» определены условия выполнения профессиональных обязанностей судей и правовые средства, с помощью которых обеспечивается реализация конституционных гарантий самостоятельности судов и независимости судей. В частности, ч. 3 ст. 1 закона установлено что при отправлении правосудия суды независимы и подчиняются только Конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону.

И, наконец, ст. 407 Уголовного кодекса РК предусматривает уголовную ответственность, за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

Таким образом, можно констатировать, что имеется достаточно внушительный арсенал правовых актов в противодействии неправо- мерному вмешательству в деятельность судей по отправлению правосудия. Но на моей памяти десятилетнего стажа судейской работы нет ни одного дела, по которому кто-либо был привлечен к уголовной ответственности за вмешательство в деятельность судей по отправлению правосудия. Это не означает, что попыток повлиять на суд на практике не бывает. Просто не все они образуют состав уголовного правонарушения, да и доказать прямой умысел в совершении этого уголовно наказуемого деяния достаточно сложно.

Большинство судей наверняка просто игнорируют попытки внешнего воздействия склонить чашу весов в свою пользу. В мировой практике есть и активные формы противодействия этому. К примеру, в некоторых американских штатах судьями фиксируются все телефонные звонки, поступающие обращения и письма, задаваемые вопросы в том или ином виде по тому или иному делу. И перед началом рассмотрения дела, слушания судья просто сообщает о том, кто интересовался данным судебным процессом. Согласитесь, весьма действенный способ избавиться от попыток неправомерного воздействия на суд.

А есть и более радикальные методы. В начале становления независимого Сингапура первый премьер-министр Ли Куан Ю, наряду с основательным реформированием судебной системы страны, ввел категорический запрет на обсуждение в какой бы то ни было форме судебных решений. Это касалось прежде всего средств массовой информации. Не говоря уже и о различных частных просьбах, о которых шла речь выше.

Считаю, что в нашей стране необходимости в такой «шоковой терапии» не имеется. Судьи страны достаточно тверды в способности дать отпор внешнему влиянию.

Выступая на VII Съезде судей, Глава государства Н. Назарбаев отметил: «…Принципиально важно, с одной стороны, не допускать судебных ошибок и неправосудных решений и, с другой - исключить вмешательство любых должностных лиц в отправление правосудия. Следует пресекать факты манипулирования общественным мнением в целях давления на суд в интересах отдельных лоббистских групп. Если такие попытки будут, их надо обнародовать и противодействовать такой практике».

Вопросы обеспечения реальной независимости судей при принятии решений по конкретным делам стали постоянной темой каждого совещания судей, пленарных заседаний высшего судебного органа. По поручению председателя Верховного Суда К. Мами установлен телефон доверия для судейского корпуса. Даны конкретные поручения отделу внутренней безопасности Департамента по обеспечению деятельности судей. С целью предупреждения неоднозначной реакции в средствах массовой информации, пресс-службы судов оперативно дают исчерпывающие разъяснения требований законов, которыми руководствовался суд при принятии того или иного решения.

Председатель Верховного Суда только за 2016 год выступил в республиканских средствах массовой информации 27 раз. Позитивную оценку среди населения получила практика встреч председателей местных и других судов с жителями региона, онлайн-общений по вопросам право применения.

Все эти принятые меры, убежден, повысят ответственность не только самих судей за принимаемые решения по делу, но и правовую культуру наших граждан. Укрепят уверенность, что добиться справедливого и законного решения при обращении в суд можно и нужно, не вмешиваясь неправомерно в процесс отправления правосудия.