100 дней Тимура Сулейменова в должности министра национальной экономики

На долю Сулейменова выпало не только доделывать за ними уже начатую работу, но и внедрять новые инициативы.

28 декабря новым министром национальной экономики был назначен Тимур Сулейменов, который последние четыре года работал в Евразийской экономической комиссии в Москве. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, комментируя это назначение, назвал Сулейменова «образованным, подготовленным специалистом, проходившим обучение за рубежом». Два его предшественника освободили министерское кресло по разным, но отрицательным причинам.





На долю Сулейменова выпало не только доделывать за ними уже начатую работу, но и внедрять новые инициативы. Вскоре после его назначения президент страны озвучил послание народу Казахстана, в котором поручил провести ускоренную технологическую модернизацию экономики, кардинально улучшить бизнес-климат в республике и обеспечить макроэкономическую стабильность, заявив о необходимости создать новую модель экономического роста.





О том, что успел сделать Сулейменов на посту министра национальной экономики за 100 дней, читайте в нашем материале.





Улучшение бизнес-среды





Выступая на пресс-конференции в конце января, Сулейменов сообщил, что министерство национальной экономики разработает масштабный пакет мер по дерегулированию бизнеса, который позволит увеличить долю МСБ в экономике республики. По словам Сулейменова, работу планируется завершить к сентябрю, когда пакет будет внесен в Парламент. Основной упор будет сделан на снижение издержек бизнеса, связанных с избыточными регулированием, контролем и надзором, а также доступом к услугам естественных монополий. Каждому акиму также предстоит разработать детальный план по улучшению условий для ведения бизнеса в регионах на основе рекомендаций Всемирного банка. В областях будет внедрена рейтинговая оценка по легкости ведения бизнеса с учреждением специальной премии.





Бизнес в городах и селах





Большое направление работы под руководством Сулейменова посвящено развитию продуктивной занятости и массового бизнеса. Министр уверен, что в этом заключается большой потенциал для роста экономики. Программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы предусмотрены меры, направленные на развитие массового предпринимательства, особенно в сельской местности. Бизнесу будут предоставлены льготные микрокредиты до 8 тысяч МРП или 18 миллионов тенге с конечной ставкой вознаграждения до 6% (включая все комиссии и сборы) на срок до 7 лет. Займы будут выдаваться без отраслевых ограничений. Для решения проблемы залога будет внедрено гарантирование микрокредитов. Так, начинающим предпринимателей будут предоставлены гарантии до 85% от стоимости микрокредита, действующим – до 50%. В регионах активно будет проводиться обучение основам ведения бизнеса.





Для обеспечения надлежащей реализации вышеуказанных инструментов поддержки ведомственным приказом Министерства национальной экономики январе 2017 года утверждены правила, регламентирующие порядок микрокредитования и гарантирования микрокредитов в городах, обучения основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес".





Развитие МСУ





Меньше чем через месяц после своего назначения на пост министра Сулейменов представил в мажилисе поправки по вопросам развития местного самоуправления. Законопроект, одобренный нижней палатой парламента в первом чтении, предполагает внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности МСУ, расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью. Министр сообщил, что бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как 4-й уровень государственного бюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 человек, а с 2020 года – повсеместно. Законопроект, по словам Сулейменова, позволит обеспечить расширение финансовой и экономической самостоятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения.





Прогноз на повышение





В начале февраля Сулейменов заявил, что республика может превысить прогноз по росту ВВП в 2017 году благодаря реализации программных документов и мер, изложенных в послании президента народу Казахстана. Позднее он представил в мажилисе уточненный прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2017 год, в котором официальный прогноз по росту ВВП был повышен с 1,9% до 2,5%. Поправки в бюджет были приняты мажилисом и сенатом, а в конце февраля их подписал глава государства. По мнению Сулейменова, основными драйверами роста будут нефтедобыча, производство продуктов питания, машиностроение, строительный сектор, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство. Положительная динамика, пусть пока небольшая, но уже видна – рост ВВП по итогам 3 месяцев составил 3%.





Новый взгляд на ГЧП





Глава государства в своем послании народу Казахстана отметил, что для привлечения частного капитала нужно использовать все возможные виды и формы ГЧП. Докладывая о работе в этом направлении, Сулейменов сообщил, что для активизации ГЧП на региональном уровне будут приняты меры, которые позволят сократить сроки от экспертизы до заключения контракта ГЧП до 4-6 месяцев, что в 2,5 раза меньше стандартных процедур. По словам министра, для привлечения инвесторов в июне будет создана Единая информационная база по всем республиканским и местным проектам ГЧП. Расширить применение механизмов ГЧП в регионах позволят типовые документы, которые в конце марта утверждены приказом министра. Они будут использоваться в таких сферах, как здравоохранение, образование, ЖКХ, физкультура и спорт, транспорт, охрана окружающей среды и агропромышленный комплекс.





Налоги: реформирование и снижение





На состоявшемся в конце марта на площадке СЦК брифинге Сулейменов рассказал, что поставлена окончательная точка в волновавшем бизнес вопросе относительно возможного объединения налогового и таможенного кодексов. По его словам, после тщательного изучения мнения бизнес-сообщества было принято решение отказаться от идеи объединения кодексов и двигаться по каждому из этих документов отдельно. В феврале т.г. на официальном сайте МНЭ опубликована концепция разрабатываемого нового Налогового кодекса с той целью, чтобы с ней могли ознакомиться, а также внести свои замечания и предложения бизнес-ассоциации, предприниматели и все лица, заинтересованные в этом вопросе. При этом заседания рабочей группы по разработке нового налогового кодекса, возглавляемой министром национальной экономики, приобретают все больший охват в лице представителей НПП, бизнес-ассоциаций, предпринимателей, производителей и т.д. Принятие нового налогового кодекса запланировано до конца 2017 году.





Приватизация





В своем недавнем выступлении на площадке Лондонской фондовой биржи Сулейменов отметил, что главная задача проводимой приватизации не просто продать активы, их реализация должна принести пользу как продавцу, так и инвестору. В конечном итоге приватизация должна обеспечить сокращение присутствия государства в экономике до 15% к 2021 году, что соответствует стандартам стран ОЭСР. В Комплексном плане приватизации на 2016-2020 годы обозначено 780 организаций, которые должны быть переданы в частную собственность. В 2017 году продано 22 объекта на сумму почти 4 миллиарда тенге, а с июня 2014 года реализовано свыше 440 объектов на сумму порядка 125 миллиардов тенге. В целях активизации и завершения приватизации к концу 2018 года утверждены графики продажи и разработаны дорожные карты по реализации каждого объекта. По результатам инвентаризации в перечень объектов, которые подлежат приватизации, дополнительно будет включено 105 подведомственных организаций госорганов, а также 32 организации, которые выполняют виды деятельности, не предусмотренные постановлением правительства. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром 10 апреля т.г. Кроме того, 623 организации республиканской и коммунальной собственности будут реорганизованы или ликвидированы.





Многим инициативам, озвученным министром, еще предстоит проверка временем, пока же первые месяцы работы Сулейменова в должности главы министерства дают понять, что он открыт для диалога. Это подтверждают его выступления в стенах парламента и правительства, участие в брифингах и пресс-конференциях, а также готовность к общению с прессой. Окончательную же оценку работы нового министра можно будет делать тогда, когда всё, что запланировано, будет претворено в жизнь.



