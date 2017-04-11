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В ЗКО нашли более 80 туш сайгаков

11 апреля 2017, 14:37

Сайгаки погибли не от болезни, а во время весеннего половодья.

В Борсинском сельском округе Жанибекского района Западно-Казахстанской области найдены туши 83 сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель областной инспекции Комитета по лесному хозяйству и животному миру Министерства сельского хозяйства РК Кайрат Кадешев, сотрудниками Уральского филиала производственного объединения «Охотзоопром» установлено, что сайгаки погибли не от болезни, а во время весеннего половодья.

Все самки обнаружены в реке Ащыозек. В результате проверки выяснилось, что животные погибли не от огнестрельных ранений или других травм.

Туши сайгаков захоронены с соблюдением ветеринарных требований.

Напомним, в прошлом году на территории области насчитывалось более 70,2 тысячи сайгаков, или 70 процентов всего поголовья этих животных в Казахстане. «В этом году подсчет сайгаков начнется с участием специалистов уже сегодня. Скоро мы узнаем, сколько у нас сайгаков», - сказал К.Кадешев.

Фото: inform.kz

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