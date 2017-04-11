Назарбаев поручил решить проблемы валютных и ипотечных заемщиков

Сегодня в ходе совещания по итогам деятельности Национального банка РК президент Казахстана Нурсултан Назарбаев особо выделил вопрос реализации программы рефинансирования проблемных ипотечных займов, отметив важность повышения финансовой ответственности граждан, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





- Правительству и Национальному Банку поручается проработать четкий алгоритм действий при различных сценариях изменений курса с учетом прошлого отечественного и международного опыта, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Также он отметил, что в целях увеличения долгосрочного кредитования экономики необходимо выработать меры наращивания срочных депозитов, а также активизировать работу по развитию фондового рынка и внести предложения по решению проблем валютных и ипотечных заемщиков.



