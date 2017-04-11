Гулисхан Нахбаева стала чемпионкой Казахстана по шахматам

11 апреля в Алматы завершился финал чемпионата Казахстана по шахматам среди женщин. В нем приняло участие 10 сильнейших шахматисток страны. Турнир прошел в 9 туров. Судила соревнования бригада во главе с Олегом Ринасом, сообщает Zakon.kz.





После 7 тура лидерство в финале захватила международный женский гроссмейстер Гулисхан Нахбаева из Шымкента. Она набрала 7.5 очков из 9 возможных. На пол очка от нее отстала международный женский гроссмейстер Мадина Давлетбаева из Тараза, которая завоевала серебряную медаль чемпионата страны. На третьей ступени пьедестала оказалась прошлогодняя чемпионка страны международный мастер Жансая Абдумалик, набравшая 6.5 очков.





Чемпионка Казахстана Гулисхан Нахбаева поделилась своим мнением о чемпионате и своей победе:

— В целом интрига в турнире оставалась до последнего. Впервые в чемпионате участвовало 4 гроссмейстера. На моей памяти это один из лучших чемпионатов Казахстана. Я становлюсь чемпионкой Казахстана уже в пятый раз. Два года я не принимала участие: вышла замуж, родила дочь. В этом году я вернулась. В предпоследнем туре я сыграла вничью с Аминой Каирбековой, самой младшей участницей турнира, и это заставило меня изрядно поволноваться. Но я справилась и мне удалось одержать победу. Каждый раз побеждать все сложнее и сложнее. Отставать титул чемпиона всегда тяжелее, чем завоевывать его впервые.









Рустам Хуснутдинов, главный тренер женской сборной Казахстана по шахматам дал свою оценку прошедшему финалу:

— Стоит отметить высокий уровень игры Гулисхан. Она единственной из участниц прошла весь турнир без поражений. Мадина Давлетбаева второй год подряд обыграла Жансаю. Турнир фактически разделился на 2 части. Первая тройка и группа, занимавшая с 4 по 10 места. Несмотря на отсутствие таких перспективных игроков, как Асель Серикбай, которая в это время участвовала в чемпионате Азии в Ташкенте, борьба была упорной. И кто займет какое место решалось буквально на последних ходах партий последнего тура. Отмечу и занимающую второй год подряд четвертое место на чемпионате Айсезим Мухит из Уральска. Она играет очень стабильно.





Евгений Метелено, заместитель главного арбитра соревнований добавил:

— Соревнования прошли без каких-либо спортивных конфликтов. Зрители вели себя очень корректно, приходили, наблюдали. Четыре гроссмейстера участвовали в турнире, и трое из них сразу вырвались вперед, основная борьба шла между ними и борьба серьезная.

Одновременно с завершением женского чемпионата страны в Алматы начался финал мужского первенства Казахстана. В нем участвуют лучшие шахматисты республики — Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, прошлогодний чемпион Казахстана Петр Костенко, Ануар Исмагамбетов, Азамат Утегалиев, Кирилл Кудеринов и другие. Впервые в мужском финале чемпионата страны сыграет женщина — международный мастер Динара Садуакасова. Имя чемпиона страны среди мужчин мы узнаем 21 апреля.